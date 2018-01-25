为什么女性减肥这么难？

眼看着别人“略施小计”就能让体重蹭蹭往下掉，而自己努力了半天似乎都是白费功夫……估计很多投身于减肥事业的人们都经历过这种无奈，为什么自己减肥效果不明显？难道真的因人而异?近日，澳大利亚一名饮食营养学家凯特·萨夫就试图为减肥难的人士解一解心中的“疙瘩”，在他看来，一个人减肥困难可能有很多原因，“肥胖是一种进展性疾病。”萨夫说，“这意味着如果一个人越胖就越难减肥。”下面就是几种有可能给你的减肥征程“拖后腿”的因素。

代谢速率 女性天生代谢慢

营养专家认为，要想减肥，对代谢速率有所了解非常重要。特别是女性同胞，肌肉量本身就比较少，体脂肪的比率也相对偏高，所以女性的代谢率比较低。“这和我们体内的荷尔蒙有关。”萨夫说，“如果女性一下子减掉了太多的体脂，就会影响月经功能。因此女性体重偏高是有原因的，不过这些意味着女性更容易发胖。”

相比一名同等体型的男性，女性需要消耗的总热量更少。“理论”上来说，女性不能像男性一样吃那么多的食物，所以，“不公平”的是，吃进去同样的食物，女性的身材变化更大。

对于“讲究”的女同胞来说，根据自己的年龄和活动水平，她们通常会控制食量。但是对于“吃货”来说就没那么容易了。扎心的是，如果她们和男同胞们吃同样的美食，男同胞可能会把热量全部燃烧掉，而女性则很可能“非自愿”地将热量储存起来。

情感依附 对食物从小有感情

相比自控力强的人，那些对食物怀有恋恋不舍感情的人往往会在控制饮食和生活方式上“破功”。萨夫说，女性对食物有更多的“情感依赖”，她们通过不同的经历，尤其是童年时期与食物“建立了感情”。我们与食物的“关系”往往是在我们走路或开口说话前形成的，食物是我们最初的“舒适”来源之一。营养学家说，拥有这样的情感印记可能破坏我们在选择食物时的“理智”。

虽然男性和女性都会通过进食来应对压力，但是普遍来说，女性和食物的联系更加“密切”。

运动锻炼 提前下公交多走走

既然女性同胞对于食物如此执著，如此眷恋，那么配合着薄弱“禁食”意志的只有迈开腿了。

萨夫希望任何想有所改变的人都试一试运动，最简单的莫过于饭后遛弯了。大家不用一提到锻炼就想到报名参加健身活动，可以每天给自己找点事情做，增加锻炼的机会，比如上班的时候用爬楼梯代替坐电梯，提前一两站下车步行等。

身体活动很重要，因为肌肉会吸收葡萄糖，提高胰岛素耐受性或胰岛素敏感性。锻炼可以使身体更有效地使用胰岛素，降低血糖水平，减少体内的炎症状态。萨夫也指出，锻炼的好处绝不仅仅在于减肥，定期锻炼可以预防脂肪细胞的增长。

脂肪瘢痕 肥胖者更难减脂肪

减肥是持久战，尤其对于那些脂肪组织有瘢痕的人来说。英国埃克塞特大学的一项新研究试图弄清一种名为LOX（赖氨酰氧化酶）的肠道分子对人体的影响，以及它如何使减肥变得困难。

研究发现，当脂肪组织受损、有了伤痕而且发炎时，减肥会变得更加困难。营养学家解释说，脂肪组织一度被认为是处于休眠、不活跃的状态，但是现在已经知道脂肪组织会分泌炎症激素，会导致身体储存脂肪。

根据埃克塞特大学医学院卡特里娜·科斯的研究，肥胖的人可能会遭受脂肪组织的损伤，这使得他们更难减肥。“这些脂肪细胞储存多余热量的能量较低，因此可能导致脂肪进入或者包裹其他器官，例如肝脏。”萨夫说，从本质上说，当你超重的时候，你不能很好地燃烧脂肪。“越是超重就越难燃烧脂肪，因为已经改变了‘系统’，变成阻止脂肪燃烧了。”

营养专家建议，肥胖和超重的人最好听取专业人士的建议，制定个性化的方法，帮助减掉5%到10%的体脂。萨夫的结论是，当人们减掉最初5%的体脂后，后面的减肥过程将会更容易。 陈小丹 编译