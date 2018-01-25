山西外卖小哥捐献造血干细胞感动网络

1月18日中午12时30分，经过3个多小时的采集，山西外卖小哥杨海俊捐献的造血干细胞被紧急送往北京。当晚，造血干细胞就被移植到患者体内，实现了捐献者杨海俊挽救血液病患者生命的心愿，并有幸成为2018年山西省首例造血干细胞捐献者。随后，一位朋友将外卖小哥杨海俊捐献造血干细胞的图片发到朋友圈，引发网友转发点赞。

杨海俊是山西省晋中市介休市的一名普普通通的外卖配送员，今年32岁的他已有10年的无偿献血史。2009年一次献血时，通过工作人员的讲解，杨海俊了解到造血干细胞和捐献事宜，当即留取了血样，加入中华骨髓库，成为一名志愿者。

2017年12月4日，正在送餐的杨海俊，接到中华骨髓库山西省管理中心打来的电话。工作人员说他的造血干细胞与一名血液病患者配型相合，问他是否愿意捐献造血干细胞帮助这位患者。听完这名工作人员对注意事项的介绍，杨海俊当即回复“我愿意”！这样的痛快和干脆，是让工作人员没有想到的：“电话号码10年没变很难得，不假思索就同意捐献更不容易！”

由于患者病情需要，采集高分辨血样与捐献前体检需要同时进行。为了不耽误时间，杨海俊第二天便请假到太原市进行血样采集及捐献前的体检。“陌生人之间造血干细胞配型相合的概率大概是十几万分之一，初配相合的，能通过高分辨配型的也属少数。”在等待采集血样结果的间隙，杨海俊向中国妇女报·中国女网记者解释。他还通过网络查询了很多血液病方面的相关信息，非常希望能配型成功，帮到那位远方的患者。

12月中旬，杨海俊接到了中华骨髓库山西省管理中心高分辨配型相合的消息，“当时我特别高兴，茫茫人海中能够配型成功，对于那位患者和我来说，都是奇迹。”杨海俊感慨。半个月后，根据患者移植医院的安排，最终确定将于2018年1月18日采集捐献造血干细胞。

当天上午8时30分，开始采集，整个过程持续了3个多小时。中午12时30分左右，患者所在医院的工作人员将装有造血干细胞混悬液的特制箱子背好，简单告别后，便急匆匆踏上了归程。带着浓浓爱心的造血干细胞，于当晚运抵北京并移植到患者体内，实现了捐献者杨海俊挽救血液病患者生命的心愿。

当日上午，山西省红十字会授予杨海俊“山西省红十字会荣誉会员”称号，表彰他参与公益、奉献爱心、拯救生命的高尚行为。据山西省红十字会工作人员介绍，杨海俊是今年山西省首例造血干细胞捐献者，也是山西省第150例造血干细胞捐献者、中华骨髓库第7066例非血缘造血干细胞捐献者。