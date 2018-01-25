都说“洋为中用” 中医诊所为什么不行

“中医诊所中医药治疗率100%……”日前，国家卫计委和国家中医药管理局发布《关于印发中医诊所基本标准和中医（综合）诊所基本标准的通知》（简称《通知》），对中医诊所和中医综合诊所做出详细规定。

“中医要振兴、要发展无可厚非，但限制中医用西医的方法确实是下策。”北京中医药大学教授、博士生导师肖相如说。

中医诊所标准不放不行

北京大学第一医院中西医结合科博士史宗明介绍，《通知》明确指出，中医诊所是指在中医药理论指导下，运用中药和针灸、拔罐、推拿等非药物疗法开展诊疗服务，以及中药调剂、汤剂煎煮等中药药事服务的诊所，中医药治疗率100%；中医（综合）诊所是指以提供中医药门诊诊断和治疗为主的诊所，中医药治疗率不低于85%。

“新标准明确了设立两类中医诊所的条件，开办纯中医诊所的条件进一步放宽。目前看来对中医诊所的标准不放不行，放了下面接不住更不行。”史宗明说，鉴于中医诊疗服务的专业性、内容广泛性，目前基层卫生监管队伍的知识库存和能力还远远不够。现在每年都会有新闻曝光医药相关机构和人员违法经营，虚假广告等问题，现在放开中医诊所管理，很多人担心中医问题会不会更多？

的确，为做好新旧两类中医诊所管理的衔接，我国中医诊所将施行分类管理，自主选择。从事传统中医药服务的诊所，将不能采用西医手段检查和治疗，从事中医综合诊所的，可以采用西医手段检查和治疗。

当前医科西化趋势明显

当前，医学科学的西化趋势愈发明显。但由于当前医学科学的西化趋势，中医教育也呈现西化，包括中医院校的机构设置、教学方法等基本照搬西医院校模式，教学内容也是近一半的西医知识，导致现在中医院校培养出来的很多学生，基本上不能用中医的理论和方法治病，只能用一知半解的西医知识来应付工作。

“在我国，只要有医师资格，无论是中医，还是西医，都可以用中药和西药。”上述业内人士说，所以，很多拥有中医资格的医生，基本上用的是西医的方法。再加上西医药物更挣钱，在中医诊所等医疗机构，中医似乎成了可有可无、装点门面的幌子。

“《通知》的颁布，显示了国家对中医发展的重视。”肖相如表示，提出“中医药治疗率100％”的说法，不难看出相关部门对振兴中医的决心。但是否意味中医诊所完全不能用西医的治疗方法却值得商榷。

“我看未必，因为只要求了中医药治疗率，并没有说不能用西医的方法。比如，前来就诊的病人既用了中药、针灸等方法，也用了西药，这样的中医药治疗率算100％吗？中医要振兴、要发展无可厚非，但限制中医用西医的方法确实是下策。”肖相如说。

史宗明也表示，现在绝大部分中医院和中医诊所都设有西医项目，配备西医执业医师，拥有医疗机构许可的情况下是可以进行西医检查检验和治疗的。

事实上，中医医院的中医师在上大学都要求学习西医诊断学、生理学、解剖学、内科学、药理学等等，经过正规学习、正规培训的、取得执业医师证和规培证的中医师，可根据临床需要，在经过相关专业学习和培训后，使用与自己专业相关的西医西药及现代化诊疗技术和方法。

对中西医结合治疗没影响

说到此，很多人不禁会问，那以后是不是不可以使用中西医结合治疗了？

对此，史宗明认为，《通知》对中医院的中西医结合治疗现状是没有影响的，主要影响是在基层医疗卫生的普及方面。市场经济年代，中医院和中医诊所必须打两面旗帜，既要体现中医特色，还要健全综合服务功能。

中国青年报社会调查中心的一项14677人参与的调查显示，87.8%的受访者表示“相信中医”。但仅有27.7%的人声称，“如果生了病，愿意先看中医”。

在史宗明看来，相信、支持中医的人未必选择中医；选择中医的人，也未必是相信中医的。更多患者会考虑医保报销等实际问题。同样是一线城市，2012年上海市就推出首批纳入定点医保的中医门诊部，2017年3月份，上海又有18家中医门诊部纳入医保定点。

对此，北京市中医药管理局局长赵静曾表示，今后在名老中医开办的诊所看病，将有望与在社区医院就诊一样享受医保待遇。但她也透露，享受纳入医保政策的仅限于国医大师、北京市名老中医这个官方名单内的中医师开办的私人诊所。就医学本身而言，肖相如表示，在中国，医学真正的优势在于中西医并存，且优势互补。

“最理想的模式就是医生中西医都会，对不同的病人合理选用中西医方法，以达到疗效最好，副作用最少，成本最低，使用最方便的目的。因此，只有把中西医都学好，才能造福国人。”肖相如强调。