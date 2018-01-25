完善分级诊疗制度，每个区至少建立一个紧密型医联体，发展专科医联体，加强基层医疗卫生服务能力建设，做实家庭医生签约服务。

解读：在家庭医生服务方面，2017年本市制定了家庭医生签约服务基本包和个性服务包，基本服务包包括基本医疗、基本公共卫生和健康管理等三大类10项服务，个性服务包包括上门服务、健康体检、健康教育、转诊及康复等健康服务。同时，筛选了家庭医生签约服务备选项目七大类46项。

北京市卫计委主任雷海潮介绍说，今年将根据居民需求，加强健康教育与指导，针对不同人群提供个体化服务包，以实实在在的服务加强与签约人群联系。推进“就诊预约、定向分诊、诊前服务、诊疗服务”全科预约诊疗流程全覆盖。利用互联网技术，改造优化家庭医生签约服务，使家庭医生服务更贴近、更及时、更经常、更连续。同时，加强家庭医生签约服务的质量控制，加大对签约服务数量、服务质量、服务满意度等考核力度。研究完善有效的家庭医生签约绩效管理制度，促进家庭医生签约服务长效发展。记者 张小妹