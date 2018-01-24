硬规定“一针见血”不合理

前不久，“一针见血”的话题又因某医院的新举措重新被提起。其实，何止是年轻护士不敢说百分百一针见血，就连一些久经沙场20 多年的老护士，也不敢轻易承诺一针成功，她们照样有失手的时候。

且不说婴儿和老年人，给成年人静脉穿刺，也不能保证百分百一针见血。不信你瞧，200 多斤的肥胖者，血管都摸不到，更别说用眼睛看了；发烧39℃多的高热患者，血管收缩变细；腹泻多次出现严重脱水的患者，因为血容量减少，血管也瘪了很多；严重创伤导致大量失血，已是休克症状，血压都快测不到了，血管多难找可想而知；全身大面积烧伤的患者，皮肤都没有完整之处了；还有长期卧床

若干年的患者，肌肉萎缩了，全身皮包骨一般，血管细如发丝……诸如此类，无不说明静脉穿刺之困难。遇到这些情况，连经验丰富的老护士都觉得棘手，更何况年轻护士。

此外，护士不能一针见血，也会受自己状态的影响，如情绪、体力、生理周期、家庭影响等方面。例如：护士的孩子病了，或者父母有什么意外等等，都会影响护士的情绪。对此，也许有人会说不应该，认为护士上班就该全神贯注、全心投入，但是，护士也是人，在重大事件下难免受影响。这并非为护士叫苦叫冤鸣不平，而是事实就是如此。

作为护士，我们一定会严格要求自己，但百分百“一针见血”的要求，也确实不太合乎实际。（摘自：健康报，作者：河北省保定市第一医院殷春英）