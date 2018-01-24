深化京港医疗合作，北京首家港资眼科医院开业

1月23日，由香港眼科医生林顺潮创办的希玛眼科医疗控股有限公司(“希玛眼科”)全资拥有的北京希玛林顺潮眼科医院在京开业。该医院是希玛眼科在“内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）”政策下成立的北京市首家港资眼科医院。开业活动现场同时启动“小儿先天性白内障光明行活动”。

图为北京希玛林顺潮眼科医院开业启动仪式

图为“小儿先天性白内障光明行活动”公益活动启动仪式

支持内地医改，北京首家港资眼科医院落户

经过两年多的筹备期，北京希玛林顺潮眼科医院在2018年1月23日正式开业。林顺潮医生表示：国家鼓励私立医疗服务的开拓与发展，让公私营医疗服务得以互补不足，可以减轻公立医院的负担，对病人来说，也增加了看病的选择。北京希玛林顺潮眼科医院是希玛眼科集团发展的重要一步，同时也是“内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）”政策下实施的成果，希玛眼科立志尝试在北京建立达到国际水平的现代化眼科医院，为北京市民提供优质眼科服务，以期为国内私立眼科医院树立典范。

推行精准医疗，港式眼科提倡“一切以患者为中心”

医院负责人介绍，北京希玛林顺潮眼科医院位于北京市朝阳区高碑店紫檀大厦裙楼，建筑面积4600平方米，30张病床，19间诊室，4间设备精良的手术室，可为患者提供包括各类眼科手术在内的一站式高端眼科服务。北京希玛林顺潮眼科医院秉承“国际水平、港式管理、优质服务、合理收费”的宗旨，医疗团队由香港、内地及海外知名眼科医生组成，先期到位医生有13人，其中内地医生10人，香港及海外医生3人。希玛眼科创办人，现任亚太玻璃体视网膜学会会长林顺潮院长，将定期在北京坐诊。除提供优质医疗服务，努力攻克眼科大病、疑难病、新病外，打造国际性眼科疑难病会诊中心也将是北京希玛眼科医院发展的重心之一，医院组建了由20多位国际知名眼科专家组成的国际顾问团队，通过定期会诊为希玛眼科医院疑难眼病中心提供专家意见。

亚太眼科学会候任会长王宁利致辞时指：“林顺潮医生成功做到“引进来、走出去”，把优质医疗和眼科慈善引进内地，同时，协助内地眼科和国际眼科接轨。”

“小儿先天性白内障光明行”公益活动同步落地

林顺潮医生介绍了开业现场特殊小嘉宾——小洛阳，小洛阳是希玛眼科医院的一位小患者，来自北京，是慈善专案“小儿白内障光明行”的首批救助患者。2014年小洛阳患有遗传性先天性白内障，父母均是失明人士。小洛阳6个月大的时候，在希玛眼科接受医治，进行小儿白内障摘除及一期人工晶体植入手术，手术非常成功，术后一天便能看到爸爸妈妈。“时隔近4年，小洛阳视力恢复良好，回归正常的学习、生活。对于与小洛阳一样的孩子来说，一份小小的爱便能帮助他们以至整个家庭，甚至改变命运，这也是希玛眼科多年以来坚持的一份社会责任。”林顺潮说。

根据北京希玛林顺潮眼科医院提供的信息，小儿先天性白内障是现时中国引致小儿失明和低视力主要原因之一，目前唯一的解决方法是施行手术。与成年人白内障手术比较，小儿手术过程复杂得多，难度较高，且手术并发症处理棘手。此次北京希玛林顺潮眼科医院开业典礼携手中国妇女发展基金会同步启动“小儿先天性白内障光明行”活动，目的是为了让更多贫困的患有先天性白内障的儿童重见光明。活动将在全国各地展开筛查，为100名儿童免费提供白内障手术。手术将由林顺潮医生带领来自北京希玛林顺潮眼科医院的医疗团队，其中包括外籍著名小儿眼科专家共同主刀完成。