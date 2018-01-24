脑卒中，被称为“人类健康的头号杀手”，可使病人致残，甚至失去生命，给个人、家庭和社会带来了沉重的负担。早期识别救治和积极预防是远离脑卒中危害的两大关键。原本脑卒中多发生在老年人身上，但近些年，它竟悄悄地盯上了年轻人。脑卒中究竟是一种什么样的疾病呢？年轻人应该如何预防？除了常见的病因，还有哪些疾病也会引起青年脑卒中？近日，北京天坛医院心血管内科副主任医师付强医生做客人民健康网，就“警惕青年脑卒中，关注卵圆孔未闭”这一话题与广大网友进行了交流。

点击进入视频页面

【嘉宾简介】

付强，男，留日博士，首都医科大学附属北京天坛医院心血管内科副主任医师。中国医师协会心血管内科医师分会联络与国际交流工作委员会委员，欧美同学会·中国留学人员联谊会医师协会会员，北京心脏学会会员。

2006年由国家教育部公派赴日留学，获日本文部科学省奖学金，师从日本著名心血管病专家，日本心血管介入治疗学会理事长：一色高明教授。2011年获日本帝京大学医学博士学位。

曾于中国医学科学院阜外心血管病医院学习先天性心脏病介入诊疗技术、获国家卫计委先心病介入诊疗资质。

主要从事结构性心脏病，特别是卵圆孔未闭相关疾病(青年不明原因脑卒中，偏头痛)以及房颤患者左心耳封堵的介入诊疗及临床研究。