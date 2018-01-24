2017年我国食品平均抽检合格率97.6% 食品安全状况持续稳中向好

人民网北京1月24日电 （曾璇）1月23日，国家食品药品监督管理总局召开新闻发布会，通报了2017年食品安全监督抽检情况，并介绍2018年食品安全监督抽检计划。国家食品药品监督管理总局副局长孙梅君出席新闻发布会并回答记者提问。

孙梅君介绍，2017年，国家食品药品监督管理总局认真落实习近平总书记“四个最严”的要求，按照坚持问题导向开展质量安全大抽检的工作部署，在全国范围内共组织抽检了23.33万批次样品，总体平均抽检合格率为97.6%，比2016年和2015年提高0.8个百分点。抽检结果显示，当前我国食品安全状况持续稳中向好。

一是大宗消费食品整体合格率保持高位。居民日常消费的粮、油、菜、肉、蛋、奶、水产品、水果等大宗食品抽检合格率保持在97.5%以上。其中，蛋制品抽检合格率为99.3%、乳制品为99.2%、粮食制品为98.8%、水产制品为98.1%、蔬菜制品为98.0%、食用油及其制品为97.7%，肉、蛋、菜、果等食用农产品抽检合格率为97.9%。二是大型生产经营企业合格率持续提升。2017年大型生产企业样品抽检合格率为99.6%，大型经营企业样品抽检合格率为98.7%，均比2016年提高0.6个百分点，比2017年总体平均抽检合格率分别高出2个百分点和1.1个百分点。三是婴幼儿配方食品合格率又有提高。2017年婴幼儿配方乳粉抽检合格率为99.5%，比2016年提高0.7个百分点,不合格项目主要集中在标签标识方面。四是突出的食品安全问题逐步减少。婴幼儿配方乳粉中的“三聚氰胺”，相关部门已连续9年“零”检出；蛋制品中的“苏丹红”，也连续4年没有检出。

孙梅君指出，2017年从抽检发现的问题看，农药兽药残留、重金属污染、生物毒素污染问题需要高度关注；微生物污染问题仍较普遍；违规使用添加剂、非法添加仍是顽疾，质量指标不符合标准等问题仍然多发易发，反映出部分企业存在主体责任不落实、风险防范措施不到位的问题。各级食品药品监管部门对于抽检发现的不合格食品及企业及时进行了核查处置，移送司法机关案件线索278件次，责令下架封存、召回不合格食品1108吨。抽检信息和核查处置信息每周都向社会进行了公布。

孙梅君指出，安全食品，是人民群众日益增长的对美好生活的基本需要。2018年，食品药品监管部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党的十九大提出的“实施食品安全战略，让人民吃得放心”重大部署，按照“四个最严”的要求，针对当前食品安全面临的风险挑战，持续加大抽检监测力度。全年全国计划抽检任务总量135.05万批次。其中，国家组织抽检25.55万批次，省级组织抽检26.5万批次，市县两级组织食用农产品抽检83万批次。抽检将坚持问题导向，广泛覆盖，专常互补、检管结合，科学规范，四级联动，信息公开六大原则，不断提高问题发现率、处置率，提升抽检效率和靶向监管水平。同时，对不合格产品和企业，以“零容忍”的态度进行查处，努力为人民群众饮食安全把好关。

总局食品安全监管一司司长张靖，食品安全监管二司司长马纯良，食品安全监管三司司长李奇剑，特殊食品注册管理司稽查专员张晋京参加了发布会并回答记者提问，发布会由总局新闻宣传司司长颜江瑛主持。