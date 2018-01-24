长期用奶瓶，宝宝会变丑？

这两天，一则《长期用奶瓶，会让宝宝变丑》的帖子在朋友圈和各类妈妈群内热议，文中说，宝宝在吸吮奶嘴的时候，因为吸吮动作频繁，如果六个月之后还继续用，会让宝宝形成高腭弓的“奶瓶嘴”、“龅牙”，让宝宝变丑。还有可能影响宝宝日后的吐字发音。对此，妈妈们都很诧异，宝宝小的时候用奶瓶喝奶，稍微大一点了就用奶瓶喝水，这是很正常的事情，怎么会变丑呢？

医生：有一定道理，但没那么夸张

对此，记者咨询了开发区妇幼保健院儿科副主任医生费建良，费建良告诉记者，这种说法有一定的医学道理，但没有那么夸张，因为宝宝在吸吮奶嘴的时候，上颚和舌头因为嘴部用力而受到挤压，会把上排的乳牙向前推，把下排的乳牙向后推，导致上下两排牙齿无法接近。长期如此，是会影响牙齿的咀嚼功能，严重者甚至影响宝宝上下颌骨的发育，但婴儿吸母乳也是吸吮动作，所以建议宝宝一周岁后尽量用水杯喝水。

费建良建议，尽早给宝宝使用水杯，不仅能为戒掉奶瓶打下良好的基础，还能锻炼孩子的手部力量，提高孩子的手眼协调能力。

医生支招：如何从奶瓶过度到水杯

那么，如何帮宝宝从奶瓶过渡到水杯呢？

费建良建议，从“吸吮”直接切换到“喝”的模式，这对小宝宝来说是一种挑战，因为宝宝倾斜水杯的力度不会十分到位，很容易发生呛咳的情况，所以在刚开始训练时，家长可以先给宝宝使用鸭嘴状的学饮杯（也称训练杯）或者是带吸管的杯子。

此外，在给宝宝选择学饮杯时，家长须选择材质好的、吸口软的，这样不会伤害到宝宝的牙床。另外，颜色鲜艳、图案卡通的杯子，更能吸引宝宝使用它的兴趣。

不过，这类杯子也只是一个过渡，给宝宝使用的时间也不宜过长，否则也会影响宝宝牙齿的发育。

等宝宝使用了一段时间的学饮杯之后，大概在1岁左右，妈妈就可以开始给宝宝使用敞口的杯子喝水了。

对于宝宝来说，让他们接受新鲜事物最快的方式就是模仿大人的行为，所以我们可以充分利用宝宝的好奇心，来教会他们自己用水杯喝水。

可以在宝宝面前演示下如何将水杯送到嘴边，如何倾斜水杯并喝到水，并做出津津有味的表情，然后再顺势给宝宝的小水杯里也倒上一些水，注意不要倒太多，宝宝通常会比较乐于接受。当宝宝喝到水后，家长也别忘了给予鼓励，这会增加宝宝使用水杯的动力。