今天是腊八。按照我国民俗，这一天，民间有喝腊八粥的习俗。腊八这一时节，身体正处于冬藏之时，动物都在冬眠蛰伏期间，人更应该养精蓄锐、休养生息，此时养生的根本原则是畏寒体质补阳，虚火体质滋阴，以达到阴阳平衡，身体强壮的最佳效果。从养生角度来讲，食粥顺应天时、地利、人和，就可以达到养生甚至治疗的目的。

粥大多是由种子构成的，例如红豆、绿豆、大豆、小米、黄米、江米、栗子等。种子的好处在于易消化，能促进脏腑功能恢复，基本无毒副作用。由于种子具有生发的特点，在土地中可以发芽成长，在身体中则可以促进身体的生长机能，并尽快恢复已经受损的脏腑。

在腊八时节，享受腊八粥的同时，还可以达到预防治疗的目的。针对不同体质，国家公共营养师范迎推荐了几款有针对性的养生粥。

湿气重适宜喝的腊八粥

配料：大豆20g、薏米60g、红豆20g、茯苓30g、绿豆20g、小米60g、粳米60g、红枣6枚，甘草5g（可加糖少许）。

好处：此粥以薏米为君，补气健脾除湿为基础，加入茯苓、红豆增强除湿功效，利水道，服用后会有利尿的现象。大豆辅以甘草在去湿的时候加入去热度的效果，小米、粳米益气除烦。服用此款腊八粥对清除体内湿气，补益中气有很好的效果。每次一碗为宜。服用此粥时忌吃猪肉，否则容易胀气。

女性保健腊八粥

配料：小芋头100g、通草10g、王不留行10g、天冬10g、薏米80g、绿豆30g、黄豆30g、紫米100g。

做法：以小芋头为君，它是女性宫颈炎（宫颈糜烂）的特效食品。先将通草，王不留行煎煮取浓汁，去渣与洗净的米豆芋头同煮，喜爱甜食的在粥好后加入白砂糖即可。

好处：每周常吃对预防和减轻宫颈炎有很大作用。紫米补血健脾，薏米、绿豆可以清除湿热，预防宫颈炎，通草可以利尿疏通乳腺，王不留行和天冬对乳腺小叶增生和纤维瘤有一定的抑制和治疗作用，此处用量都为10g，且这三味药材基本上没有特殊的气味。从营养学角度讲豆类中的异黄酮，能有效抑制乳腺癌的发生。

北京晨报记者 孔瑶瑶