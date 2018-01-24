北京有了跌倒门诊 跌倒门诊要把跌倒风险管起来

此图片由积水潭跌倒门诊提供

也许很多人没有想到,跌倒已经成为我国的公共卫生问题,它是导致我国老年人伤害死亡的第四位原因，更是导致65岁以上的老年人伤亡的首要原因。预防和救治跌倒，是全社会都要面对的重要课题。在此背景之下，今年1月1日，北京积水潭医院跌倒门诊的成立，显得格外具有意义。最近，北京晨报记者实地探访了这家跌倒门诊。

老年人为什么频跌倒

以往的新闻报道中，老年人在路上跌倒的消息屡屡进入公众视线。不少人包括老年人本身，对“跌倒”并没有清晰的认知。据积水潭医院跌倒门诊解释，跌倒是突发的、不自主的体位改变，包括倒在地上或更低的平面上。跌倒包括两类，一类是从一个平面至另一个平面的跌落，另一类则是同一平面的跌倒。

跌倒的原因也是相当多样，有生理、病理、药物、心理、环境、社会等方面的因素。积水潭医院社区保健科主任陈狄介绍，年老造成的生理机能下降因素之外，病理性原因也涵盖众多类别，其中，骨质疏松是被单列出来的最重要原因之一，“因为骨质疏松伴有肌少症，会造成肌力减少。”陈狄说，“还有其他疾病，比如帕金森、脑血管病也容易造成跌倒。另外也会涉及眼科、耳鼻喉科症状，比如老年视力退化、前庭功能问题。”

陈狄也说明了跌倒的药物原因，“老年人吃的药物中，造成跌倒最多的是安眠药、镇定药，比如思诺思，因为它能够快速催眠。这些药老年人应该在床边吃，不应该吃完再去洗漱刷牙。还有降压药，吃完之后应该量血压，防止血压过低；服用降糖药过量也可能造成跌倒。”

一上午就接诊15个老人

跌倒问题如此复杂，想要真正了解，确实需要专业医护人员和门诊的指导。2018年1月1日，北京积水潭医院跌倒门诊正式接诊病人，积水潭医院医务部主任李笠表示，“积水潭医院成立跌倒门诊，是全国比较领先的。我们有骨科特色，围绕着骨科领域，做了这个专业门诊。”社区保健科主任陈狄表示，“其实我们已经运行了一年多，只是没宣布，前期已经测了很多人。”

跌倒门诊成立的消息传出，前来就诊的人数相当之多，陈狄直言，“接诊的人数太多了”，在积水潭医院新街口院区跌倒门诊开放的周四上午，“一下来15个老人，时间很紧张。”陈狄还透露，“有好多人问我，好多朋友也想让家长找我来看。”

据介绍，跌倒门诊的接诊人群主要是有过跌倒史、自觉步态不稳、平衡性差及自认为跌倒风险高的成年患者，尤其是可能出现前面这些情况的老年骨质疏松患者。陈狄表示，来的患者既有跌倒过的，也有老年骨质疏松的，“患者觉得自己走路不稳，也会来看。骨质疏松患者大约占一半。”

陈狄特别指出，有些人跌倒后没意识到是“跌倒”，只觉得是没站稳，其实他们存在跌倒风险。“我们经常在问病史的时候发现这个问题，像这种跌倒，我们认为是必然的，他们本身有危险因素。”

关于“跌倒门诊”的名称，陈狄也澄清说，“急性跌倒不属于我们接诊的范围，门诊的重点是把由慢性病引起的跌倒管起来，急症很难处理。”对此，李笠补充说，“跌倒门诊主要是做风险评估，提高居家安全、居家护理的风险意识，尽快干预。”

跌倒门诊是对跌倒风险进行干预

跌倒门诊具有系统的工作程序，陈狄说，“我们先评估，然后是健康教育，教患者一些方法，把慢病防起来，尤其是针对血压问题、血糖问题。”至于测试，跌倒门诊也拥有一整套项目，据陈狄介绍，“门诊有一套完整的测试，包括视力、肌力等，将来还会继续完善。”

跌倒专业检查主要有三种，分别是平衡测试、步态速度测试、椅子坐立测试。比如椅子坐立测试，测试的是下肢的股四头肌的力量，陈狄解释说，“股四头肌的力量不好就容易跌倒。”门诊也有上肢力量测试，“我们有握力器，测试患者的肌力是不是很差”。

专业的测量不可缺少专业医护人员，陈狄主任说，“门诊现在有5个大夫，6个护士，还会有其他专业的人员参与进来，将来这会是一个多学科共同建设的门诊。” 谈到门诊涉及的科室，陈狄表示，包括神经内科、风湿科、骨科、内分泌科、康复科，“未来包括眼科、耳鼻喉科也要参与。”

李笠主任也表示，“跌倒门诊是个多专业、多角度的综合门诊，医生来自不同的专业领域，而且都跟骨质疏松有交叉，他们共同出诊的时候，就会有学科的交叉和团队的合作。现在我们也推崇用团队合作的模式为患者解决问题。”

如果检查出存在跌倒风险，跌倒门诊会进行干预，陈狄说，“我们会教给患者一些方法，比如怎么在家训练平衡性，增强肌力。还会用一些药，比如活性维生素D、维生素D类，对提高老年骨质疏松患者的肌力和协调性特别有帮助。”

跌倒干预之外，门诊还会涉及跌倒康复问题，李笠说：“跌倒以后的康复，得先评估一下跌倒有没有造成高风险的病症，应该到医院来做一个判断。如果没有严重的损伤，针对后续简单的一些软组织的问题，我们会再进行康复指导。”

尽管跌倒门诊测试专业，但费用并不高，陈狄主任介绍，“我们是测试20分钟，收费30元。”而且他表示，“这些项目都是医保范围。”李笠主任强调说，“这比较适合老年人，适合大家整体的消费水平，将来还要根据情况逐步地调整项目。”

谈及这样收费的原因，李笠说，“我们想选择一些不会对患者造成很高的医疗负担，又比较方便、简洁的项目，现在医改之后，我们都是以减低患者的医疗费用为主线，所以在新增加这些项目的时候也考虑到了这一点。”

北京晨报记者 张晓莉 李严

跌倒门诊服务小贴士

看诊时间：积水潭医院新街口院区每周四上午（2月以后改为周五上午）、回龙观院区每周三下午

科室：两院区的社区医学科

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