温补脾肾！冬天最适合吃黑椒姜蓉焗猪腰 

受访专家/广州中医药大学第一附属医院药学部主任中药师 丘振文

被窝是冬天最好的陪伴，可是有些人却每天早上五六点就要爬出被窝，原来又拉肚子了，中医认为这是脾肾虚寒造成的“鸡鸣泻”。 广州中医药大学第一附属医院药学部主任中药师丘振文推荐一款黑椒姜蓉焗猪腰药膳，可以起到温补脾肾的作用，最适合大冬天吃。

黑椒姜蓉焗猪腰

材料：猪腰1个，生姜6克(切蓉) ，黑胡椒10粒(打碎)，盐油各少许。

做法：将猪腰纵切成两瓣，去除白色筋膜，洗净。将姜丝、胡椒末和少许盐放在其中一瓣上，用另一瓣覆盖，再用锡纸包好，用针戳穿锡纸二十个孔，置于微波炉中，中火烘烤15分钟，即可食用。每周吃2次，可连吃半个月。

功效：黑胡椒味道比白胡椒更为浓郁，使菜品香中带辣，美味醒胃，如黑椒牛扒、黑椒牛仔骨。而黑椒姜丝焗猪腰更是一款美味又具有药膳功效的菜式。猪腰具有补肾气、通膀胱、消积滞、止消渴的功效；黑胡椒温补脾肾的作用明显，两者共煮有温补脾肾、健脾强肾的作用。可以用于脾肾阳虚所致的畏寒怕冷、腰膝酸软、受寒腹痛泄泻。

注意事项

胡椒性热燥，每次最好别多吃。而阳盛内热、阴虚火旺体质者、孕妇以及有糖尿病、便秘、痔疮、牙龈红肿、咽喉肿痛、各种出血等病症者应禁食或少食胡椒。

另外，胡椒可使患眼疾的人双目干涩、视力模糊，因此患有眼疾的人最好不吃。此外，胡椒含有椒辣碱、挥发油等成分，与肉食同煮的时间不宜过长，否则，火候太久会使辣味和香味挥发掉，影响功效。