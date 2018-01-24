抗流感药奥司他韦走红妈妈群

近日，抗病毒处方药“奥司他韦”在妈妈群里走红，甚至有人为买不到药而苦恼。不过，医生却“泼冷水”：该药并不能包治所有感冒。

近日，有市民反映，“奥司他韦”最近很难买到。昨天，记者询问武汉儿童医院、协和医院等医院得知，奥司他韦并没有断供，确有需求的市民仍能在医院开到。

不过，药店的确难买到。“元旦前，就开始有很多顾客来咨询，想买这个药，但后来就一直进不到货，断供了。”一位相熟的药店负责人说，该药是处方药，一直都不热门，以前卖得少，所以库存也不多，今冬突然变成热门药，现在确实处于无货状态。对于想买预防药的市民，店员多推荐板蓝根或抗病毒口服液等非处方药。

武汉市第一医院儿科主任徐辉甫表示，感冒分为很多种，奥司他韦普遍用于治疗甲型和乙型流感，但对细菌、支原体、合包病毒、腺病毒等引发的感冒无效。此外，作为处方药，不论儿童还是成人，均应在医师指导下用药。

国家卫生计生委1月9日刚发布了新版的《流行性感冒诊疗方案》，官方认定的抗流感病毒药物包括：连花清瘟胶囊、清开灵颗粒（口服液）等常见中药。