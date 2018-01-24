喝全脂牛奶会不会长胖？ 营养专家告诉你

受访专家/南方医科大学南方医院营养科主管营养师 吴晓敏

中国居民膳食指南推荐每人每天饮奶300克或相当量的奶制品。南方医科大学南方医院营养科主管营养师吴晓敏表示，牛奶主要提供优质蛋白质、钙、维生素A、维生素D和维生素B2等营养素。因此，除了乳糖不耐受及牛奶过敏者外的一般人群均适合喝牛奶，骨质疏松患者、孕妇及生长发育期的孩子可增加牛奶的摄入量，以达到补钙的目的。

很多人担心喝牛奶会不会长胖，尤其是喝全脂牛奶。吴晓敏指出，是否长胖取决于能量摄入。她解释，牛奶的成分主要有水，占85%以上，蛋白质和脂肪分别占3%左右，乳糖占4%左右，其他就是更微量的无机盐，维生素等营养成分，在这些牛奶的成分中，脂肪仅占3%左右，也就是说假设每天喝500毫升牛奶相当于食用了15克脂肪，与禽、畜肉类及坚果这样的脂肪含量较高的食物相比，牛奶并不属于高热量食物。每天适量喝牛奶并不会长胖。

全脂牛奶的脂肪含量最大程度地保留了牛奶中的营养物质，含丰富的脂溶性维生素A、D等，健康成人和儿童均可喝全脂牛奶。

脱脂牛奶并不是完全不含脂肪，而是指所含脂肪在1%以下的牛奶，高血脂和需要控制体重的人群可选脱脂牛奶，这类人群不能过多摄入脂肪，特别是饱和脂肪酸，对他们来说摄取奶类制品首选脱脂牛奶。

吴晓敏提出，不同保质期的牛奶营养价值没有区别。保质期有长有短，是由于灭菌温度不同。保质期比较短的，一般采用较温和的灭菌温度，反之，保质期长的，灭菌温度更高。牛奶经消毒后，都会损失一些怕热的维生素（如维生素B1维生素C），但人体摄取维生素的主要渠道是水果和蔬菜。