多家大医院计划五环外布局

除了北京儿童医院，北京市还有哪些大医院有外迁计划？带着这个问题，记者采访了市卫计委主任雷海潮，他透露，为了推动优质医疗卫生资源向医疗资源薄弱地区疏解，本市的天坛、友谊、同仁、朝阳、安贞、口腔、中医院等多家大医院将纷纷在五环外布局建设。

众所周知，作为本市首家整体搬迁的大型综合医院，天坛医院将迁至丰台区花乡。该项目于2013年底开工，2015年5月实现结构封顶，2017年底新院区完成竣工并启动试运行。雷海潮透露，目前天坛医院新址的有关大型医用设备已进行安装调试，预计今年将实现新院区正式开诊。据统计，天坛医院老院区腾退，共疏解原址床位950张，天坛医院新院区建成并投入使用将加强北京南部地区的医疗服务能力，促进资源均衡发展，老院区腾退则有利于天坛公园恢复历史风貌，有利于中轴路申请世界文化遗产，这是一举多得的决策行动。

另外，一直与天坛医院比邻而居的北京口腔医院，未来将再次与天坛医院成为邻居。雷海潮透露，目前，口腔医院已确定新院区选址，也将整体搬迁至丰台区花乡。今年计划开展前期手续办理、征地拆迁等工作，力争年底前实现开工建设，预计2021年底完工。

记者了解到，同仁医院亦庄院区扩建工程于2016年6月开工，目前已实现主体结构封顶。计划今年进行内外装修等工作，2020年底前建成并投入使用。据悉，院区建成运行后将疏解原址床位800张，而南城地区的医疗服务能力和同仁医院的自身发展能力将得到提升。

友谊医院则选择在顺义区后沙峪建设分院，设置床位1500张，一期建设床位1000张。据介绍，友谊医院顺义院区项目于2016年12月开工，目前已基本完成土方工程。计划2018年进行基础和主体结构施工，预计2021年底前完工。院区建成运行后将疏解原址床位500张，北京北部地区的医疗服务能力将得到明显改善。

此外，记者在采访中了解到，北大医院大兴院区即将开建；安贞医院将主体搬至通州区；朝阳医院将启动常营院区建设，现有院区将从两个增至三个；北京中医医院将在东南五环附近规划新院区……走出城市中心区，本市多家医院正在建设或规划中。

人口的规模聚集需要发展医疗资源来保障卫生服务水平；同样的，医疗资源的均衡布局，也能带动人口的疏解。“大医院走出城区，延伸至资源薄弱地区，有效优化调整了医疗资源的整体布局。这将使医疗资源分布更加公平、可及，让老百姓看病就医更加方便。”雷海潮说。