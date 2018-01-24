妊娠期糖尿病，这些高危人群更要警惕

据统计，全球有超过1.99亿女性糖尿病患者，而与女性密切相关的糖尿病类型——“妊娠期糖尿病”，其发病率也是日益增高。广州医科大学附属第三医院内分泌科主任医师张莹介绍，妊娠期糖尿病（GDM）是孕妈妈独有的一种疾病，一般是在妊娠晚期（孕24～28周）发生糖耐量异常。我国GDM患病率约12-18%。很多孕妈咪在产检时会发现，平时正常的血糖值会突然变高，但自己并没有明显不适；也有一些孕妈咪空腹血糖检查正常，没有明显症状，因此妊娠期糖尿病很容易误诊。

妊娠期糖尿病对母婴的不良影响

张莹介绍，妊娠期糖尿病对母婴都会产生不良影响。对胎儿/ 新生儿的危害可导致胎儿死亡率增高；形成巨大儿（体重≥4千克）；导致胎儿畸形；导致新生儿黄疸；导致新生儿呼吸窘迫综合征；导致新生儿低血糖。

对孕妇也会造成不同的危害，如自然流产率增加，尤其是孕早期血糖高时；易导致妊娠期高血压疾病、早产；易感染，特别是无症状性菌尿及肾盂肾炎等泌尿系感染；羊水过多；各种分娩期的并发症（如妊高症、妊娠子痫、羊水过多等）概率增加，此外还可能导致产程延长、宫缩乏力、产后出血等。

虽然，随着分娩的结束，多数妊娠期糖尿病患者的血糖可以逐渐恢复正常；但妊娠期糖尿病的患者及子代是2型糖尿病的高危人群，这些人群同时存在肥胖、高血压等代谢综合征的风险。根据研究报道，至产后10年，约70%的GDM有可能成为2型糖尿病患者。

这些高危人群需要警惕

那么，妊娠期糖尿病的高危人群是哪些？

1、身体过胖者。若怀孕前体重指数在24以上（体重指数=体重公斤数/身高厘米的平方），应提高警惕。

2、年龄在30岁以上，尤其是35岁以上的孕妇。

3、有多囊卵巢综合征、甲减、糖耐量异常的病史。张莹解释，育龄期女性出现的糖尿病可能与导致不孕不育的多囊卵巢综合征相关。多囊卵巢综合征与胰岛素抵抗、雄激素代谢障碍密切相关，与妊娠期糖尿病、2型糖尿病的发生拥有着共同的病理生理机制。

4、家族中有糖尿病患者，尤其是一级亲属（包括父母和兄弟姐妹）中有糖尿病患者时，本人孕期患糖尿病的危险性明显增加。

5、孕期的尿常规检查经常出现空腹尿糖阳性。

6、孕期反复患外阴阴道念珠菌病（或称霉菌性阴道炎）。

7、既往怀孕时出现过不明原因的反复自然流产、胎儿宫内死亡、胎儿畸形等情况。

8、曾分娩体重大于4公斤的胎儿。

9、之前有妊娠期糖尿病病史。

10、怀孕过程中发现胎儿比实际孕周偏大或者出现羊水过多。

11、维生素D缺乏。

此外，久坐、不良饮食亦是妊娠期糖尿病的高危因素。

由于大多数妊娠期糖尿病症状轻微或无症状，孕妇自身不易识别，因此具有上述妊娠期糖尿病高危因素的孕妇应警惕患病的可能性。张莹建议，应及时进行糖耐量筛查，以免延误治疗，同时通过孕期膳食指导、体重管理和运动，必要时及时启用药物治疗，使整个孕期血糖控制平稳，从而减少母婴并发症的发生。

TIPS 产后仍不能忽视

妊娠糖尿病母亲产后糖代谢异常多数能恢复正常，但将来患2型糖尿病的机会增加，患病率比正常人群要高几倍。张莹建议，妊娠期糖尿病患者产后6周应行75克葡萄糖耐量试验。此外，至少每3年也应进行1次糖耐量检查。而高危人群，如肥胖患者更应每年检查1次。