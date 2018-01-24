陕西汉中：健康扶贫的三剂“良方”

陕西省汉中市位于秦巴山集中连片特困地区，现有８个国家扶贫开发重点贫困县。过去因交通不便，医卫条件落后，山区曾流行“小病忍，大病扛，重病愁断肠”的说法。

为了赶走扶贫工作中“贫困交加、因病致贫、因病返贫”三只“拦路虎”，２０１７年以来，汉中市开出精准识别、精准救治、健康管理三剂药方，组织“流动医院”上门体检筛查、建大病患者“保障ＩＣＵ”、打造健康管理联合体，走出了一条有效健康的扶贫之路。

“流动医院”上门体检 贫困户有了“家庭医生”

地处大巴山腹地的镇巴县是汉中唯一没有通高速公路的县，也是陕西１１个深度贫困县之一。

２０１７年，镇巴县组织省市县医疗专家和骨干医师，背着医疗器材组成“流动医院”，翻山越岭、走村串户为山区贫困患病群众进行体检，历时２０余天，最终筛查出因病致贫人口６９６１人，大病患者９２人。

若非医生亲自上门，兴隆镇健全村村民李耀松从没想过要去医院治疗“腿软”的毛病。医疗队上门做体检时，初步诊断李耀松双侧股骨头坏死，需要手术治疗。

“我们怕拿不出钱，想不做手术。签约家庭医生５次来我家做工作，跟我们讲健康扶贫政策，贫困户看病能报销，花不了多少钱。”李耀松的妻子殷光蓉说。

在李耀松家的《陕西省建档立卡农村因病致贫贫困户健康扶贫手册》上，记者看到２０１７年全家人的看病报销记录：６月２６日李耀松做手术费用２４１６２元，自付２０３４元；殷光蓉１２月因肺炎入院治疗，费用１４９０元，自付仅３７元。

在镇巴县三元镇红渔村，记者遇到了村民刘明均的“家庭医生”、镇公卫专干余建国和村医彭万富，这是他们第７次上门进行换药检查。

３７岁的刘明均高位截瘫，已卧床十年。２０１７年５月，在接受入户体检时被发现患有严重的褥疮，被送往镇巴县中医院进行手术，共花费２４８３１元，通过新农合、政府救助，费用全部报销，县里还通过扶贫爱心基金救助了３０００元。

据了解，２０１７年汉中市组成了２１８支医疗队，共免费体检了７．８１万人。最终确定因病致贫、因病返贫贫困户２３８９７户６９３６０人，比体检甄别之前分别下降了２８％和２０．４％。经过精准筛查，解决了健康扶贫“靶向诊疗”的问题。

建大病患者“保障ＩＣＵ” “一单式”让群众看得懂

“住上一次院，三年活白干……”曾经，一场大病对脆弱的贫困家庭而言，几乎是毁灭性的打击。如今，大病患者“保障ＩＣＵ”救贫困户于危难。

４岁半的小女孩杨梦琪家住在大巴山深处的镇巴县三元镇白家营村。从村子走山路到镇上要一个半小时。梦琪的爸爸平时在外务工，收入很低，爷爷奶奶带着梦琪靠４亩梨树生活，全家年收入仅六千多元。

２０１７年７月，梦琪在镇中心卫生院做体检时被查出患有先天性心脏病。当年９月，梦琪在汉中市中心医院进行了手术，住院费用２５０４５元，通过新农合报销、大病保险报销以及民政救助后，自付费用对这个贫困家庭仍负担不小。

镇巴县卫计局局长庞文学向记者介绍，镇巴县通过政府“一事一议”医疗救助基金以及健康扶贫爱心基金再补助５０００元，最终把自付手术费用降到了约２１００元。镇巴县多次通过这种方式，减轻了大病贫困患者的负担。

记者从汉中市卫计局得知，汉中在全市推行“基本医保＋大病保险＋民政救助＋政府专项救助＋其他方式”的组合式、多层次体系。其中，政府专项救助资金，以及红十字援助、社会捐助和爱心帮扶等其他方式，专门用于基本医保、大病保险和民政救助后自付费用过重的患者。目前，全市贫困家庭所有大病患者全部得到集中救治，慢性病患者全部实现家庭医生签约服务，重病患者兜底保障实现全覆盖，看病费用报销比例达到９２．３％，并全部实现了“一单式”结算。

健康有“靠山” 扶贫有温度

医疗资源向基层全面下沉是汉中市健康扶贫的积极成效。１月１９日上午，城固县医院副院长赵徳娥正在董家营镇中心卫生院值班。他告诉记者，虽然自己在县医院工作，但每周固定要来卫生院上班２至３天。如果镇上有重病患者，可以立即赶到现场。

据了解，汉中市着力建设健康扶贫长效机制，整合市、县、镇（办）、村四级医疗机构的资源，组建健康管理联合体。

以城固县为例，４家县级公立医院托管了１０个镇卫生院，以互派业务骨干、点评处方、上挂培训等方式，打通医疗资源。除了“上门服务”外，医护人员还可以通过大数据平台共享患者的信息，进行远程诊疗。

记者在城固县董家营镇中心卫生院的远程医疗室看到，当医护人员打开汉中市医院健康联合体信息平台后，整个汉中各县、镇（办）的贫困人口数、慢性病人数、高血压糖尿病人数一目了然。进入患者的个人页面，能看到病情、就诊次数和医护人员随访记录等信息。当患者上医院看病时，会触发系统通知医生，遇到难题还可向上级医疗机构的专家咨询请教。（记者沈虹冰、高音子、李华）