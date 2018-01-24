黑木耳被称为"食品阿司匹林" 润燥安神又养颜

黑木耳含铁量丰富，而且木耳中的维生素K可以降低血液黏稠度，预防心脑血管疾病，被称为“食品阿司匹林”。广州中医药大学第一附属医院营养科主治营养医师尤华智为读者推荐的这道菜——木耳百合西芹炒荷兰豆，有美容养颜、润燥安神的功效。

要提醒的是，鲜木耳含感光物质卟啉，食用后经阳光照射会引起日光性皮疹。干木耳经暴晒，大部分卟啉已分解，经水浸泡，剩余的卟啉溶于水，水发的干木耳才可安全食用。另外，消化功能较弱的老年人别吃凉拌木耳，最好炖煮熟。

木耳百合西芹炒荷兰豆

材料：荷兰豆100克(摘去两头)，西芹去叶切段，百合干和黑木耳少许(分别泡发)。

做法：西芹和荷兰豆飞水片刻捞出，烧油锅至七成热，炒荷兰豆变色。倒入百合、黑木耳和西芹，加少许水烧2分钟。加盐煸炒。

小贴士 如何快速泡发干木耳？

常规泡法：3-4小时

木耳用凉水(冬季可用温水)浸泡3-4小时，恢复到半透明状即为发好。浸泡在烧开冷凉的米汤中，可使木耳显肥大松软，味道鲜美。若木耳较脏，泡发前可加少许食醋和食盐，搓洗片刻去除杂质，冲干净后再泡发。凉拌时，先用沸水焯熟木耳，加些大蒜和醋，消毒杀菌。

快速泡法：

3分钟温水摇晃法

将干黑木耳倒入保鲜盒中，注入温水浸没，留出保鲜盒1/5-2/5的空间以便其涨发。盖上盒盖，上下、左右、正反，高频率晃动保鲜盒3分钟。朵形较大的适当延长1-2分钟。