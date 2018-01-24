煤气中毒的预防与急救

主讲人：火箭军总医院心血管内科副主任医师 彭石林

煤气中毒即一氧化碳中毒，是指人体吸入高浓度一氧化碳后出现缺氧进而引起神经系统严重受损的一类急性中毒。入冬以来，不管在城市还是农村，由于许多人缺乏相关安全知识，对煤气认识不充分，中毒的事件屡见不鲜；又因急救知识与技能的匮乏，不少煤气中毒者错过了最佳救治时机。煤气中毒通常来势汹汹，如果抢救不及时、措施不得当，后果将不堪设想，严重者还会有生命危险。所以，了解煤气中毒的原因、学会现场急救等对中毒的预防和中毒后“保命”至关重要。

煤气中毒常见原因

引起煤气中毒的原因中，以下情况最为常见。

在农村，煤气中毒多由煤球或煤块燃烧不充分产生的一氧化碳导致。农村家庭在冬天常用煤炉取暖，如果房屋封闭性强，门窗缝隙又处于低处，煤气不易排出而充满整个室内，极易引发煤气中毒。另外，白天用炉做饭，晚上用炉取暖；长期使用的煤炉烟筒被灰渣堵塞；烟筒伸向屋外的部分未加防风帽，产生倒风；遇刮风、下雪、阴天、气压低等天气，煤气难以流通排出等，都是导致农村居民煤气中毒的主要原因。

在城市，居民使用的管道煤气中一氧化碳含量为25%～30%，若管道漏气、开关不紧，或烧煮中火焰熄灭后煤气大量溢出，都可造成中毒。另外，由于浴室空间小、空气流动性差，若长时间在卫生间用燃气热水器洗澡，也极容易造成一氧化碳中毒。还有，当汽车处于密闭空间，车内人员没有关闭发动机就在车内睡着，也是发生一氧化碳中毒的主要原因之一。汽车尾气中含4%～8%的一氧化碳，一台200匹马力的汽车1分钟可产生28升一氧化碳。如果汽车处于紧闭的车库中，排出的一氧化碳会通过空调和车厢缝隙进入车内，这时开着暖风在车上熟睡的人就非常危险。

此外，矿井下爆破产生的炮烟、化肥厂用煤气作为原料、煤气管道设备故障等均可造成煤气中毒。

辨别煤气中毒三类症状

从医学上来看，煤气中毒的主要症状一般分为轻度、中度、重度。

轻度：仅有头痛、眩晕、耳鸣、眼花、心悸、无力、恶心、呕吐等症状。如果能迅速通风、脱离一氧化碳浓度过高的环境，呼吸新鲜空气并休息一会，症状能很快得到缓解。

中度：除轻度症状的表现外，还伴有烦躁不安、精神极度兴奋或错乱、出冷汗、四肢发凉、脉搏细弱、血压下降、呼吸微弱、全身无力，并逐渐进入虚脱昏迷状态。由于红细胞的血红蛋白与一氧化碳结合后呈樱桃红色，所以中度中毒者会表现出两颊、胸部与四肢皮肤潮红、口唇呈樱桃红色等，这是煤气中毒的典型体征。

重度：若中毒时间较长，吸入的一氧化碳量在血液中的浓度达到每升5毫克以上，中毒者就会出现深度昏迷、大小便失禁、全身瘫软、瞳孔散大、呼吸浅而不规则、皮肤由樱桃红变为灰白或紫色、血压极度下降，还会出现心肌损害和脑、肺水肿的严重症状与体征。这时即使患者被救活，也会留下痴呆、瘫痪、神经炎、肢体坏疽和大小便失禁等严重后遗症；如果抢救不及时，中毒者则会死亡。

现场急救须掌握

一旦发现有人煤气中毒，需立即进行现场急救，具体的做法为：

1.迅速打开门窗，将病人移出中毒场所,有条件的尽快给病人吸氧。解开病人衣扣，让其呼吸顺畅，但要注意保暖，以防肺炎等合并症发生。同时拨打急救电话。

2.离开现场后，让病人躺下，宜取侧卧位。检查病人的呼吸道是否畅通，若发现鼻、口中有分泌物、呕吐物应立即清除，使病人呼吸通畅。如果患者呼吸停止，要立即对其进行口对口人工呼吸：让病人仰卧，解开其衣领和紧身衣服，一手紧捏患者鼻孔，另一手托起下颌使其头部充分后仰，并用这只手翻开其嘴唇；深吸一口气，将自己的口唇包紧患者的口，深而慢地用力吹气，直至患者胸部上抬；吹气停止时应放松捏鼻的手，让患者自然呼气。如此反复进行，对成人患者施救时，每分钟呼吸14~16次，儿童患者18~24次，婴幼儿患者30次。若中毒者出现心脏骤停，还需配合胸外心脏按摩，但不建议没有经验的人操作，以免引发患者肋骨骨折、气胸等。

3.给病人盖上大衣或毛毯、棉被，防止其因受寒发生感冒和肺炎。还可用手掌按摩病人躯体，在其下肢放置热水袋，保证其体温。

4.对未昏迷者，可以喂些浓茶、鲜萝卜汁、绿豆汤等；对昏迷者应立即按压其手心、脚心等促其苏醒；对血压下降、面色苍白、出冷汗等虚脱病人，可静脉推注50%葡萄糖溶液40~60毫升（非专业人员请勿操作）。

6.为防止中毒重的病人脑组织软化、坏死，可采用全身降温法，即将冰块包裹好放在患者的头部及躯干两则、四肢周围。一般2小时后，患者的体温能降到32℃左右，可较快地消除呼吸急促的症状。送院救治的路上仍可保持降温，降温12小时后，病人的瘫痪症状可缓解并慢慢苏醒，肢体也可渐渐恢复活动。

一般情况下，经上述处理后，轻度中毒病人的症状能逐渐消失；而对于中毒程度重的病人，进行现场或家庭短暂救治的同时应迅速送往医院抢救，但运送过程中不要中断急救措施。

预防措施要牢记

煤气中毒来势汹汹，提前预防很有必要。

1.在室内使用炭火盆、蜡烛、熏香精油等小火源时，要注意保持通风，不能门窗同时紧闭。

2.燃气热水器应安装在通风良好的位置，尽量不装在浴室内；建议选择强排型热水器，排气管要确保连通到室外。

3.若进入室内后闻到煤气味，应迅速打开门窗，然后检查有无煤气漏泄，这时千万不能点火。

4.每个月检查一次煤气设备的严密性，发现泄漏要及时处理。

5.在室内安装煤气泄漏报警装置。

6.煤气设备进行清扫检修前，必须将残存煤气处理完毕，经试验合格后再检修。

7.在密闭车库或空气不流通的地下室，不要让车长时间怠速空转，也不要长时间坐在车内。

8.工作中要接触煤气的人员，应在上岗前接受煤气知识培训；进入煤气区域作业时须有监护人，并携带便携式煤气报警仪。身处煤气环境作业时，必须佩带空气呼吸器；操作后应立即离开并适当休息。（特约记者莫鹏整理）