流感来袭，咽痛、全身肌肉酸痛，怎么办？

受访专家：广东省中医院副院长、教授 张忠德

医案 王女士 咽痛、全身肌肉酸痛3天

王女士在外企上班十多年了，年底了，经常熬夜加班。3天前参加公司年底party，不慎着凉后出现咽痛、全身肌肉酸痛……近来身边不少朋友患了流感，她想自己肯定是中招了。于是图方便去药店买了抗生素、清热解毒类的中成药，服药第一天咽痛有所缓解，但第二天开始就讲不了话，声音嘶哑，还伴有咳嗽，黄色痰多，黏黏的，不容易咯出来，整个人没精神，胃口也很差，口干口苦，但又怕冷怕风，于是来找德叔求治。德叔听她述说症状后说：“是受了风寒……”王女士说：“可是我有很多脓痰，是黄色的，这不是热吗？又咽痛。”德叔：“这是外寒里热，脸色白，怕冷怕风，舌淡红，舌苔薄白，不是单纯的热……”

外感风寒，寒邪内蕴而化热

德叔解谜

德叔介绍，季节性的流感以冬春季多见，由于气候变化，昼夜温差过大，易使人受风受寒而发病。王女士经常熬夜加班，体内阳气消耗过多，起初是感受风寒之邪，这时没有对症用药，加上病邪也有变化（寒邪藏在身体里变为内热），而清内热其实也很讲究，当使用清热解毒类的苦寒药物来清的时候由于攻邪力量过猛，所以第二天就出现讲不了话、声音嘶哑等症状。治疗上应以祛风散寒、清内热、润肺阴为主，服药两天后王女士全身酸痛、咽痛等明显缓解，偶有咳嗽，痰少了很多。

防流感要从日常调护做起

预防保健

德叔建议流感高发季节，应合理安排作息时间，应早睡晚起，早睡以养人体阳气，晚起以顾护阴气。同时要注意保暖防寒，适时增减衣物，要注意的保暖部位是头、颈部、腹部、背部和脚，提高人体的防御能力。尤其是婴幼儿、儿童、准妈妈及年老久病体弱之人，更要注意穿着，外出要佩戴围巾或帽子，流感高发季节戴口罩，要勤洗手，注意开窗通风。若出现咽痛、全身肌肉酸痛、怕冷等症状时可以刮颈项部，重点刮大椎、肺俞。具体方法：患者坐位俯伏于椅背上，暴露肩背部皮肤或仰卧位。用刮痧板蘸刮痧油，刮痧板置于颈部，由上向下刮，手法由轻渐重，刮至起痧为度，刮完痧注意保暖，4-5小时后洗澡。同时可以灸少商穴，艾条一端点燃后置于离穴位2-3厘米处，灸10-15分钟，可起到利咽消肿之效。

德叔养生药膳房

1.桑叶金银花薄荷饮

材料：金银花10克，桑叶10克，薄荷5克。

烹制方法：将各物洗净，金银花、桑叶、生姜放入锅中煎煮约30分钟，再放入薄荷煎煮约5分钟，代茶饮。

Tips：适用于青壮年，出现咽痛难忍、口干、大便干、舌红等热象明显者。

2.太子参防风桔梗粥

材料：太子参10克，防风10克，桔梗5克，粳米150克，小米50克。

烹制方法：太子参、防风、桔梗一起放入锅中加适量清水煎煮约40分钟，取汁与淘洗好的粳米、小米一起放入锅中，加适量清水煎煮约30分钟。

Tips：适用于年老体弱易感之人，出现少许咽痛、咽痒、怕风、疲倦乏力等症状者。