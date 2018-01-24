怀孕撑“破”肚皮？ 其实是腹直肌分离

怀胎十月，宝宝在妈妈肚子里从悄悄长大，到最后子宫胀大，腹腔里的脏器被严重挤压。有些宝宝到后期实在太大，孕妈咪感觉自己的肚子快被撑破了。怀孕可能撑“破”肚皮吗？在广医五院的普外科，医生接诊过这样一个特殊的病例——一名女子因孕腹壁被撑裂开一个大口子，小肠从裂口突出来发展成巨大腹壁白线疝，需手术拉合并修补腹壁。

医生说，其实女性在怀孕期间和分娩过程中，随着子宫被撑大，腹壁部分弹力纤维被撑裂，可出现不同程度的腹直肌分离，多数程度较轻，产后会逐渐恢复。但严重的确实可出现小肠突出腹壁裂口，类似于人们常说的撑“破”肚皮，形成白线疝，外面只剩一层薄薄的皮肤包裹着。

产后半年肚子鼓起 竟因腹壁撑裂小肠

身材偏瘦小的胡女士，去年剖宫产生下一个7斤多的宝宝。产后身材大变样，过了半年肚子还是“没收好”，甚至又鼓起来了。家里人怀疑她是不是“又有了”，可到医院一检查，结果显示她并没有怀孕，伤口也早就恢复了正常。

是不是产后缺乏锻炼，发福走样了？为此，她更加注意日常的饮食和锻炼，但看上去仍像有好几个月的身孕。到底怎么回事？胡女士到广医五院接受进一步的检查。不查不知道，一查吓一跳——医生发现她腹壁白线（中线）上有个长约20厘米、宽约8厘米的裂口，腹腔内的小肠突了出来，外面只有一层薄薄的皮肤包裹着。

“像这样大的腹壁白线疝还真不多见！”广医五院普外一区副主任医师叶小勇坦言。胡女士产后肚子又鼓起来的“怀孕假象”终于找到了原因。

过半产妇腹直肌分离 多数轻度产后便恢复

怀孕撑“破”肚皮？听起来确实不可思议，它其实就是腹直肌随着子宫撑大而撑大、拉长乃至被分离的通俗说法，虽然欠严谨，但比较形象。

腹直肌在哪里？它就是很多人立志要练出的那几块腹肌。每个人腹部都有一对腹直肌，这一左一右的两块肌肉，又被连结和固定它的组织——腹白线划分为几大块。十月怀胎，准妈妈肚子变大是一个缓慢的过程，在这个过程中，腹直肌子宫不断增大，腹部逐渐隆起，腹直肌向左右两边拉扯。当拉扯到超过腹直肌肉的极限、弹性纤维发生断裂，腹白线连接处被拉断，腹直肌便发生了不同程度的分离。

有研究指出，无论是剖宫产还是阴道分娩，产后第3天检测发现，大约有60%~70%的女性存在不同程度的腹直肌分离，产后4～8周内才逐渐恢复。有一部分女性怀孕期间腹部肌肉拉伸过度，产后1个月仍有30%未能恢复。

腹直肌的分离，致使腹部中间出现“薄弱环节”，手按压下可出现凹陷；严重的情况下，在最薄弱的地方，腹腔内的组织膨出，便形成了不同程度的“大肚子”。当腹内压增高时，小肠进入腹白线的空隙部分，形成白线疝。就像胡女士那样，即便生完孩子，肚子还是鼓鼓的，需手术修复。

怀上巨大儿多胞胎 更易致腹直肌分离

孕前体型瘦小、孕期腹部隆起较大以及有过2次以上剖宫产，或是怀上巨大儿、多胞胎、羊水过多等情况的孕产妇，相对更易因腹部肌肉过度拉伸、弹性下降致腹直肌分离。

一般来说，轻度的腹直肌分离通过适度的锻炼可以逐渐愈合，产妇可在医生的指导下进行改善训练。比如，日常适当练习站着收腹、跪着收腹，或是仰卧抬腿，适当加强腹肌运动。在身体恢复到合适时机时，还可通过游泳等有助锻炼腹部肌肉的运动来改善腹肌分离的情况。

严重的腹直肌分离可导致产妇形体发生明显改变，与产前相比腰围明显增粗，出现腹性肥胖。像胡女士那样，如果未进行恢复性治疗，靠自身条件很难恢复到原来的状态。有些产妇还伴有后背疼痛甚至内部脏器下移等现象，影响身心健康，需手术治疗。据广医五院普通外科主任医师吕会增介绍，这种手术的关键点是解决分离，使分开的腹直肌重新靠拢、缝合复位。像胡女士那样出现巨大白线疝的，除了手术缝合白线缺损外，还需特殊补片修补加固腹壁。术后，胡女士很快便康复出院了。