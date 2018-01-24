如厕导致心脏猝死，听起来有点尴尬，临床上却不罕见。

前不久的一天上午，北京999急救指挥中心接到一个求助电话。救护车赶到现场时，一位72岁的老先生坐在厕所的马桶上，已经没了呼吸和心跳，初步判断为解大便时突发心肌梗死。医生采取一系列紧急救治，最终没能挽回他的性命。

不就是解个大便，怎么会出现这么严重的意外呢？

马桶上的危险不要小视。我们做过实验，在模拟排便时，人体腹内压增大的同时，血压会蹭蹭向上升，心率也相应加快。中老年人或有多种疾病者往往有便秘，解大便时血压会升得更高。这一切都会增加心脏负担，可能导致心肌梗死。

马桶上的悲剧时常发生于清晨。曾有一位老者清晨排便，结果发生了肺栓塞。这是因为，人睡了一晚上，下肢的血液是淤滞的，形成的血栓随着活动到了肺部，如果把肺部的血管堵住就会出现肺栓塞，也可能引起心脏猝死。

有些人还喜欢在卫生间吸烟。笔者见过一位三十几岁的老板，他有高血压病，就是在厕所抽了两包烟，最后犯了急性心肌梗死。卫生间不见阳光、空气不流通，如果不断吸入烟雾，烟草中的烟碱会导致冠状动脉痉挛，引发猝死。

马桶上的风险，令人猝不及防。但是，它并非无法避免。我们发现，发生“马桶悲剧”的人，多数患有高血压、冠心病等心血管疾病，他们往往犯了常识性的错误——早晨起来，先排便、后吃药。头一天晚上吃的药物，经过十几个小时的代谢，到第二天早晨，药效已经到了低谷，没什么作用了。在血压相对很高的时候，再用力排便，十分危险。

因此，建议患心血管疾病的老人，排便前喝上水、吃上药，就可以规避一些风险。日常生活中，也应多吃高纤维蔬菜，以润肠通便，避免便秘给心脏增加太多负担。当然，还要改掉在卫生间吸烟的坏习惯。

1. 醒来睁开眼后，平卧半分钟；

2. 在床上坐半分钟；

3. 双腿下垂床沿坐半分钟；

4. 下地活动；

5. 喝杯水，有心血管疾病者服相应药物；

6. 再去排便或运动。（中华医学会科学普及分会主任委员、中国武警总医院急救医学中心主任 王立祥）