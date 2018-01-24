编者的话：冬季气温低，空气污染来袭，各种病毒肆虐，加上活动减少，节假日饮食不节制，可能使得一些疾病的发生率上升。如何做好预防，不让疾病找上门？《生命时报》邀请多科专家，就感染、呼吸慢病、心脑、胃病、关节病等五大类冬季常见病进行梳理。

受访专家：

北京大学全科医学系副主任、北京大学人民医院急诊科主任 朱继红

中山大学附属第六医院呼吸内科主任医师 陈正贤

中国科学技术大学附属第一医院老年医学科主任医师 康冬梅

中国科学技术大学附属第一医院消化内科副主任医师 肖 梅

中国科学技术大学附属第一医院骨科主治医师 鹿 亮

寒冷干燥，流感侵袭

冬天气温降低、昼夜温差变大，给了流感和感冒乘虚而入的机会。人们窝在屋里，用暖气、空调时不注意加湿，呼吸道防御能力下降。赶上雾霾天又不能开窗通风，单位空间内病原体数量增多。年老体弱者、儿童、慢病人群、免疫力低下者等容易受到细菌、病毒的侵袭。

北京大学全科医学系副主任、北京大学人民医院急诊科主任朱继红教授说，普通感冒常表现为喉咙痒痛、鼻塞、流泪、流鼻涕、打喷嚏、咳嗽、轻度发热、头痛、咽痛等，多数患者咳嗽时间持续较长。若病情进一步发展，可能转为支气管炎。流感往往起病急，患者畏寒、高热、头痛、肌肉关节酸痛、全身乏力、鼻塞、咽痛、干咳、高烧，危害是引起肺炎、肺心病、哮喘、支气管炎等并发症。心肺疾病患者、老年人、体质虚弱者要多注意。

预防方面，除了接种流感疫苗，还要注意保暖，不要“歧视”秋裤，更不能大冷天还露着脚脖子；保持家中空气流通，雾霾天不要开窗，空气优良时及时开窗换气；适度户外活动，比如走路或骑自行车上下班，天气暖和时去公园走走，以增强体质；多喝水，多吃水果，多吃富含维生素的食品，少吃油腻食品；少去公共场所，到人多的地方戴口罩；注意卫生，勤洗手，勤换衣物，常把枕头、被褥等床上用品拿出去晒晒。出现感冒或流感症状时，别滥用抗生素。▲

气温骤降，护好心脑

冷空气的到来让心脑血管疾病患者“雪上加霜”。朱继红说，冬天急诊最常见的就是心肌梗死、脑卒中。尤其脑卒中的发病率与季节有明显联系，一般冬季最高，降雪后更是高发期。

寒冷刺激使末梢血管收缩，导致血压升高，供血不足，容易出现心率失常、心绞痛、心梗等。不少中老年人血管硬化，再一收缩会让血压飙升，诱发脑出血、脑栓塞等急性事件。血管收缩还会导致血流减慢，易形成血栓。如果数日或数周内出现乏力、头晕、烦躁、胸部不适，活动时心悸、心绞痛频繁发作等，就该警惕心脑血管病了。

中风（卒中）分为缺血性（脑栓塞）和出血性（脑出血）。前者早期症状以嗜睡、突发眩晕、半身不遂、说话吐字不清或失语、口舌歪斜、偏身麻木为主，也有患者看东西重影、频繁打哈欠。后者表现为突然的剧烈头痛，伴有恶心、呕吐、血压升高等。一旦发现上述症状要尽快来院诊治。

有心脑血管基础病的人群要防寒保暖，出门戴围巾和帽子，保护心脏和大脑。多喝水，降低血液黏稠度。多吃富含纤维素的食物，保持大便通畅；高蛋白、高维生素、低脂肪的食物有助保护心脑血管。室温控制在18℃左右，避免室内外温差太大。日出后或午后适量运动。保持心态平和，避免情绪激动。有高血压、糖尿病、冠心病、动脉硬化等原发基础疾病的人群，冬季更需按时服药，不可突然减量或停药，外出携带硝酸甘油、速效救心丸等。▲

腹部着凉，胃肠受伤

寒潮暴雪来袭，消化道疾病患者会增多。中国科学技术大学附属第一医院消化内科副主任医师肖梅说，在冷空气的刺激下，胃肠道慢性炎症、溃疡患者常会出现腹胀、腹痛、消化不良、嗳气、反酸、腹泻等症状。朱继红说，冷空气刺激人体，血液中的组织胺增多，导致胃肠道痉挛性收缩。冬季人们常吃滚烫、辛辣食物，时常暴饮暴食、运动量减少，易诱发慢性胃炎、消化道溃疡、胃肠道功能紊乱等疾病，甚至出现消化道出血、胃穿孔等并发症。

消化道本来就脆弱的人，冬季应特别注意保暖，防止腹部受凉。注意饮食卫生、规律进餐，切忌暴饮暴食、酗酒。少吃生冷、难消化的食物。不宜多吃热性食物，以免引起口干舌燥、便秘等症状。冬季虽冷，但也不宜多吃火锅。过烫的食物会灼伤食管黏膜，不仅带来不必要的痛苦，反复刺激还可能诱发食道癌。增加锻炼，改善胃肠血液循环。若发生上消化道出血，要保持镇静，在家属陪同下尽快到医院救治。▲

冷风刺激，哮喘复发

以哮喘、慢阻肺为代表的慢性呼吸道疾病，冬季容易复发。

中山大学附属第六医院呼吸内科主任医师陈正贤指出，哮喘多在遗传基础上，受到体内外某些因素激发所致，如对花粉、灰尘等过敏或呼吸道感染；精神因素、气候因素及不科学运动也可造成复发。患者的呼吸道黏膜受冷空气刺激，气道反应性增高，可诱使复发；其肺部比常人更易发生炎症。感冒、咳嗽未及时缓解也可能引发哮喘。

朱继红说，慢性支气管炎是慢阻肺的一种，冬天容易发作，以痰多、咳嗽、头痛（长时间咳嗽引发）、喘息及反复发作等为主要症状，由感染、长期吸烟、过敏等因素引起。若控制不佳，病情迁延不愈，易并发阻塞性肺气肿，甚至发展成肺心病。

专家建议：1.慢性呼吸道疾病患者要注意口鼻保暖，外出佩戴口罩。回家勤洗鼻腔，用淡盐水漱口。2.戒烟，避免被动吸烟。3.室内适当通风，保持空气流通，避免厨房油烟等的侵袭。4.饮食宜清淡，易消化，补充优质蛋白，适当多摄入奶制品、蛋类、豆制品及萝卜、梨、橘子等果蔬。不吃虾、蟹、海鲜等会诱发哮喘的食物，少吃辛辣、油腻食品。5.坚持治疗，不可擅自减药、停药。可配合呼吸肌锻炼，重点是腹式呼吸训练。慢阻肺患者可每天做一次氧疗，缓解心脏负担。▲

血供较少，足寒伤身

脚位于下肢末端，远离心脏，血液循环较慢，血液供应比身体任何部位都少。脚部皮下脂肪很薄，保温性差，人的正常体温一般在36.5℃左右，而趾尖温度有时只有25℃。为防止机体散热过多，末梢血管收缩，血流受阻，回心血量减少，心输出量降低，脚部温度更低。

中国科学技术大学附属第一医院骨科主治医师鹿亮说，俗话说“足寒伤心”，脚受凉易伤及全身，引发感冒咳嗽、乏力、食欲差、胃痛、痛经、免疫力下降等。脚与上呼吸道黏膜有密切的神经联系，受凉可反射性引起上呼吸道毛细血管收缩，纤毛摆动减慢，潜伏在鼻咽部的病毒、细菌乘虚而入，诱发感冒或支气管炎。中国科学技术大学附属第一医院老年医学科主任医师康冬梅指出，冬季干燥，老年人皮肤水分流失加速，容易脱屑，引起瘙痒、皲裂等，严重时脚部裂口部位出血，影响行走。

建议睡前用热水泡脚；穿厚袜子、棉鞋，雨雪天当心打湿鞋袜。老年人冬季洗澡不宜太频繁，水温不宜过高，沐浴后涂抹保湿霜。保证充足的饮水量，有助皮肤保湿，缓解瘙痒。▲