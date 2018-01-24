甘蔗，是冬令水果之一，也是水果中唯一的茎用植物。因其甘甜多汁、浆汁甜美、含糖量高，被称为“糖水仓库”，大人和小孩都非常喜欢吃。

中医认为，甘蔗具有清热解毒、生津止渴、润肺去燥的功效。甘蔗含水量高达84%左右，富含蔗糖、葡萄糖和果糖，是制糖的优良原料，还含有多种维生素和矿物质。吃甘蔗不但能解渴，还能提供营养、补充能量、缓解疲劳，适合低血糖患者。

甘蔗是粗纤维含量较多的水果，不但能滋润喉咙、保护嗓子，多嚼甘蔗，相当于清洁口腔，从而起到保健牙齿的作用，可以称之为“口腔清洁工”。正如谚语所说：“立冬食蔗不会齿痛”，口有异味、口腔炎患者不妨多嚼嚼甘蔗。

除了生吃咀嚼，甘蔗还可以榨汁、烤、炖等。榨汁喝很适合牙口不太好的老人和小孩。甘蔗汁煮出的饭更香甜，能开胃。

甘蔗放在微波炉里烤一烤会变得更甜更软，既暖口又温胃；切块和马蹄一起炖水能润喉利咽、清热祛火；切小段与羊肉一起炖，可中和羊肉的热性，吃完不上火，膳食纤维的吸附作用能让味道鲜美不油腻，适合冬季进补。

甘蔗含糖量高，每次吃上1~2节就好，不宜过多；糖尿病人最好不要吃；由于甘蔗偏凉性，脾胃寒凉者平时最好少吃。

挑选甘蔗有3个小诀窍：

摸。优质甘蔗的表皮呈紫色、表面光滑、挂有白霜。

看。新鲜甘蔗瓤部呈乳白色、质地紧密。

闻。霉变甘蔗质地较软，瓤部颜色略深、呈淡褐色，有霉味。霉变、瓤起红丝的甘蔗就别再吃了，当心中毒，损伤视神经或中枢神经系统。（李晓丽）