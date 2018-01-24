吃年糕有“年年高”“一年比一年好”的寓意，意味着来年“长得高、收入高、职位高”。年糕香甜软糯、营养丰富，深受老人和孩子喜爱。不过，吃得不对，很可能导致“三高”。本期，《生命时报》特邀解放军第309医院营养科主任左小霞，给大家讲讲吃年糕需要注意些什么。

不宜吃多。每100克年糕的热量为165千卡，比同等重量的米饭高49千卡。如果一次性吃太多年糕，很容易摄入热量超标。可将年糕作为主食的一部分，适当减少米饭、面条、馒头等摄入量。如果吃年糕后出现腹胀、反胃等症状，应立即停止食用。

不宜吃凉。年糕由糯米、黄米等制成，变凉后会反生，变得发硬、易碎，失去黏黏的口感，而且不易消化，刺激胃肠道。建议年糕变凉后，重新蒸一下再吃。

不宜煎炸。炸年糕是街头的畅销小吃，吸油的面粉加上本身热量较高的年糕，更容易摄入过多热量。左小霞建议，吃年糕最好用蒸、煮的方式，营养损失少，更健康；也可用来涮火锅或做汤，搭配青菜、豆腐等食用。

特殊人群不宜吃。年糕的升糖指数较高，尤其是炸年糕，口感较黏，不易消化。不少人还喜欢把年糕蘸着白糖、裹着蜂蜜一起吃，导致油、糖含量更高。血糖偏高的人不能吃太多。老人和孩子的消化系统较弱，食用时一定注意细嚼慢咽，不要吃得太快。平时吃年糕时不要说笑、打闹等，避免因食管痉挛导致噎食或呛咳。

不宜与酸奶、糖葫芦一起吃。年糕的黏性比较大，喝酸奶或吃糖葫芦之后再吃年糕，容易导致食物堵在胃里，有些消化功能不好的人群还可能形成“胃石”。（田 飞）