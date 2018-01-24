中国农历十二月初八，俗称“腊八节”，它是中国相沿成俗的民间传统节日，更是中国春节“年味儿”到来的序幕。今年的腊八节是公历1月24日。

据了解，腊八节最早可追溯至汉代，当时称腊祭之日为“腊日”，是古人通过祭奠神灵以祈福求寿、避灾迎祥、预祝风调雨顺的盛大节日。自秦代起，先人们就开始把农历十二月定为“腊月”。据《古今中外节日大全》记载，当时腊祭之神有八种，因而又称为“腊八”。

在中国，腊八粥是腊八节不可或缺的一部分，而中国喝腊八粥的历史也已有一千多年，始于宋盛于清。《燕京岁时记》有记载：“腊八粥者，用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、红豇豆、长皮枣泥等，合水煮熟，外用染红的桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子及白糖、红糖、琐琐葡萄，以作点染。”

与腊八粥相关的有很多传说，其中两个较为知名。一则是“明太祖忆苦说”。据《佐餐的典故》记载，相传朱元璋幼时受难，饥肠辘辘，偶然在老鼠洞找出大米、红豆、粟米等杂粮，熬至成粥味道极佳。后来因怀念当时的味道，在腊八这天命御厨熬制并赐名“腊八粥”。另一则是“纪念佛祖说”。相传在腊八这天释迦牟尼修道时饥饿昏厥，一位牧羊女经过，以杂粮、豆子、干果熬粥救了佛祖使其终能修道成佛，佛教界称这天为“成道日”。此后煮粥祭祀传入中国，逐渐形成腊八节里吃腊八粥的习俗。

从现实角度来看，中国人自古便讲究喝粥，不仅讲求于内在的礼制规范和文化内涵，还讲求其考究的营养价值和美食文化。清代的曹燕山在《粥谱》中详细记载了腊八粥和胃补脾、养心清肺、益肾利肝、消渴明目、通便安神的食疗功效。

如今，腊八节的习俗也是五花八门、丰富多样。比如，北京的腊八粥就十分考究。在白米中掺入不下二十种的食材微火慢炖，后放上果狮或八仙人等装点造型，色香味俱全。在陕西地区，也会用各种果蔬做成臊子，擀好面条做成腊八面；在华北地区，泡腊八蒜也是一个习俗，因醋中蒜瓣变绿，也称“翡翠碧玉”；在江南地区，腊八粥口味分甜咸两种，粥里要加茨菰、荸荠、胡桃仁、松子仁、芡实、红枣、栗子、木耳、青菜、金针菇等；在西南地区，腊八粥则是依靠个人喜好，麻辣甜咸，口味不一；在闽南一带，则是以颇具特色的八宝冬瓜羹作为节日的饮食。由此可见，一碗小小的腊八粥不仅是美食，更是具有浓厚中华文化的一种象征。

与此同时，随着中国经济发展及人民生活水平提高，腊八粥也日益体现出消费的升级与供给的精细化。

日前，北京某超市负责谷物销售的一名工作人员告诉笔者，每逢腊八节前，来购买谷物的人数通常是平时的2至3倍，来买混合米的占了七到八成，以老人居多，很少有买不同单品的谷物，有也多是年轻人。“腊八节必须要喝腊八粥，过去都是买各种食材自家熬制，现在好了，有了混合米省时省力又节约成本，一下锅等着熟就成。”一位精心挑选杂粮的大娘说。也有许多年轻人表示，还是蛮享受节日的气氛自己动手买各类食材做个性化定制的腊八粥，体验不一样的年味儿。

在嘉和一品这样的连锁粥铺，腊八节也是难得的商机。据了解，店家在节前就开始预售，除了可以在店里直接点餐享用一碗热乎乎的腊八粥，还推出了糯米、花生、红豆、青丝豆、玉米、燕麦片、枣片、紫米等混合米的包装版和礼盒版。据介绍，腊八节当天专门来喝腊八粥的顾客每年都是平时的3倍甚至更多。“我们每年也都认真推新品，争取做到年年岁岁节相似，岁岁年年粥不同。”店长说。

一碗腊八粥，纵横古今南北，成为当今社会不可或缺的时代元素，可谓“精神物质皆兼顾，一碗粥里有乾坤”。