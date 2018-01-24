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牛油果有减肥、美容等神奇功效？

2018年01月24日07:53 来源：中国妇女报

　　流言

　　国内牛油果市场消费量突飞猛进，因为牛油果具有减肥、美容等各种神奇功效。

　　真相

　　中国农业大学食品学院副教授范志红介绍，与其他水果相比，牛油果的维生素C、矿物质含量其实不多，反而脂肪含量特别高，属于高热量水果。

　　此外，牛油果维生素E含量并不比一些坚果和种子多，牛油果中的单不饱和脂肪酸也没有山茶油、橄榄油、杏仁油里的多。所以这位新晋网红水果也不是万能的。

　　不过，人们将钟爱目标转移到牛油果身上，营养上的考虑大概倒是其次——我们无非是听说了它有各种神奇的功效：能美容养颜、丰胸，还有神奇的减肥功效，才决定“尝”试一下。

　　“把牛油果和苹果进行比较就会发现，从营养上来讲，牛油果的蛋白质和钾含量高是比较突出的优点，但高脂肪、高热量是其缺点。它根本就不是减肥佳品。”范志红解释到道。

　　因此，牛油果是好水果，人们选择它那是“萝卜青菜各有所爱”，但指望仅靠吃它来减肥、美颜、丰胸等，恐怕要空欢喜一场了。

　　（选自北京市科协《每月“科学”流言榜》）

(责编：盛月、许心怡)


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