十年坚持砥砺前行 女工程师荣获国家技术发明奖

见到李双双的第一眼，会让人感到惊艳和不可思议。如果只是在路边偶遇，谁也想像不到，正是这样一位年轻的女性，与其团队共同研发完成了具有自主知识产权的“超声剪切波弹性成像关键技术”。不久前，这项技术获得国家技术发明二等奖，促使我国医学超声实现了由普通彩超向高端弹性超声的跨越。

1月8日上午，中共中央、国务院在北京人民大会堂隆重举行国家科学技术奖励大会。当天下午，记者见到了刚刚从人民大会堂接受颁奖归来的李双双。虽然仍掩盖不住获得荣誉后的兴奋心情，但她讲起话来依然清晰且有条不紊。

李双双在北京接受颁奖

“十年磨一剑”用在这项发明上再贴切不过。李双双介绍，从2008年开始到现在，这个项目她和她的团队已经研究了10年。从初出茅庐的毕业生开始做起，10年的坚守，并不是每一个科研人员都有耐心坚持到最后。

“10年里面就算做一件简单的事情，中间也需要很多恒心，更何况像我们这种技术攻关的难度其实非常大，过程中充满了汗水和泪水。”李双双说，当时弹性成像技术在国际上刚刚出现，而我们的目标是不仅要做出这个技术，还要把它真正落实到临床应用中去。这看似一步之差，但其实是跨度最大，也是最难的一步。所以当我们有了奋斗的目标，并且通过努力证明了这项研究的价值，再久的忍耐都值得。

乳腺肿瘤超声成像对比

“超声剪切波弹性成像关键技术”的现实意义，是能够为肝硬化和乳腺癌等疾病的临床早期诊断提供关键依据，传统超声成像存在肝硬化检测敏感性差和乳腺癌检测特异性差的瓶颈问题。超声弹性成像利用超声波力学效应实现对人体组织生物力学参数的无创定量测量，将诊断准确率提高到90%以上，这对提高我国疾病防治水平具有重大的现实意义。

每一项具有自主知识产权的产品问世，其间都经历了无数的困难和考验。说到产品研发过程中印象最深刻的事情，李双双说，我们刚刚把设备投放到医院时，医生是抱有怀疑态度的，当时医疗界普遍认为国产设备的技术应用水平不如进口设备。于是我们拿出乳腺仿体模型，把机器获得的图像和弹性数据与进口设备进行了对比，发现我们国产设备的图像和测量数据都非常精准，甚至更有优势。这使得他们对国产品牌建立了信心。现在，已经有越来越多的医院使用上这项技术。

“‘超声剪切波弹性成像关键技术’推动医生的临床诊断水平上了一个新台阶。”中华医学会超声医学分会腹部学组副组长、深圳市人民医院超声科主任徐金锋教授指出，超声技术从一维的示波器波形，到二维的B超、彩超，到超声造影及四维超声，一直都在不断进步。而实时剪切波弹性成像技术的问世，对于超声医疗界来说，又是一个新的跨越。这台全新高档彩超的弹性成像，一是操作方便，图像稳定，可重复性好；二是具有双模态弹性成像，仪器同时具有应变弹性成像和实时剪切弹性成像，可以测得杨氏模量、剪切模量及剪切波速度等多种参数；三是仪器开发了独有的shell功能，可以判断肿瘤的浸润范围，指导外科医生实行精准切除。

谈到自己的团队，李双双自豪地说，我团队里的每个人都非常优秀。为了把这门技术从零到有地实现出来，大家能够在主动思考并解决问题。因为研发工作的性质，很多时候，大家都是默默无闻地工作。在试验了几百次，甚至上千次同样的东西后，我们可能会质疑自己，但是不能就这样罢休，对我们而言，最难的是克服这一次挫败，而继续走下去。

这么多年，李双双说她基本不会想起来给团队合影一张，现在终于有了

“梅花香自苦寒来，坚持研发创新就是坚持自己的职业信仰，无愧于初心。”李双双将最宝贵的青春年华都奉献给了一个课题的专项研究，一扎根就是十年。研发工作是寂寞清苦的，十年间只专注做一件事，个中辛苦不足为外人道也，但守得住匠心、攻坚克难，带来的不仅仅是个人成就，更重要的是提升医疗水平、造福人类健康。