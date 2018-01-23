国家食物与营养健康产业技术创新战略联盟2017年会在北京召开

近日，国家食物与营养健康产业技术创新战略联盟（以下简称“联盟”）2017年会在北京中粮营养健康研究院召开。

大会主旨报告后，开展了“2017年度营养健康科技创新产品发布暨联合倡议活动”，并对科技创新产品进行了展示。围绕营养健康科技新产品、新成果，营养健康科技新进展、新领域，营养健康科技新技术、新突破三个主题进行了热烈的研讨交流。会后，参会代表对承办方——中粮营养健康研究院进行了调研与座谈。

为树立营养健康产业优质产品典范，满足国民营养健康需求，推动营养健康产业科技创新发展，联盟在本届年会还进行了“2017年度营养健康科技创新产品发布暨联合倡议活动”。三大类新产品——农产品与粮油类、休闲食品类、功能食品与新业态类共计20个企业的获评“2017年度营养健康科技创新产品”。

本次会议中，各高等院校、研究院所、企业代表通过研讨学术报告、创新企业调研座谈，分享经验成果，研判产业未来发展趋势，对科技创新、营养健康新业态、成果转化和产业链衔接等前沿热点问题达成了共识，高效助推我国食物与营养健康事业产业发展，为联盟未来的发展构筑了更加美好的蓝图。

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