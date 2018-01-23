2018中国健康医药特色小镇高峰论坛召开 

近日,2018中国健康医药特色小镇高峰论坛在潮州举办。这次论坛围绕健康医药产业与特色小镇发展，探索健康医药特色小镇的规划和运营模式，推广成熟的案例和做法，促进特色小镇健康发展。

国家发改委城市和小城镇改革发展中心副主任沈迟指出，特色小镇为健康医药产业发展提供了重要平台，对于经济转型升级，新型城镇化建设有重要意义。

中国医学科学院生物医学大数据中心主任在蒋太交提到，国家中医药管理局等单位发布的《中医药发展战略规划纲要》和《中医药健康服务发展规划》等，都对中医药健康旅游做出了规划部署，鼓励中医药企业开发健康旅游产品，打造一批特色鲜明、优势明显的中医药文化小镇，随着中医文化资源的深度挖掘，中医药特色小镇将会迸发出更大的能量。

中国中药协会会长、国家中医药管理局原副局长房书亭指出，我国健康医药产业迎来前所未有的发展环境，特色小镇建设对于经济转型、新型城镇化建设将产生巨大的推动作用，未来健康小镇的规模、产业、功能将更加值得全国人民的期待。

太安堂集团董事长柯树泉发表致辞，太安堂集团是拥有近五百年悠久历史的中医药老字号企业，为弘扬中医药事业，响应“健康中国战略”的号召，今年太安堂集团全面启动太安堂特色小镇建设工程，打造大健康医药特色小镇，包括建设中华麒麟阁、太安圣殿科研项目、东山湖温泉度假村和已建成的太安堂麒麟丸非遗博物院等。太安堂将充分发挥在中医药的优势，打造以大健康理念和智能高科技融合一体的特色小镇的建设，助力大健康事业的蓬勃发展。

论坛现场，太安堂集团与有关各方签订了《国家发改委城市和小城镇改革发展中心与太安堂集团关于健康医药特色小镇发展战略合作框架协议》、《潮州市政府与潮州市太安堂小镇投资有限公司发展战略合作框架协议书》等一系列协议。

据悉，建设中的太安堂小镇位于广东省潮州市高铁新城东山湖现代产业园，地处汕头、潮州、揭阳三市的“金三角”地带，是连接珠三角经济区和海西经济区两大经济版块的重要地缘，地理位置优越，发展前景广阔。太安堂集团董事长柯树泉向与会嘉宾介绍，启动建设太安堂小镇是本着回馈家乡，助力潮汕地区当地经济社会发展的初衷，将遵循国家发展特色小镇的要求，形成特色鲜明的产业，建成中医药国际高新产业基地、国际智能健康颐养中心、旅游度假中心、非遗产品互联网电商中心和太安堂学院五大版块，将全力建设成为国家小镇示范基地，为中国的小镇产业作出贡献。

本次论坛聚焦健康产业与特色小镇。国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心学术委秘书长冯奎在接受采访时指出，一些走在前面的健康医药特色小镇，都是立足于一项主要产业，延长生产链、消费链，提升价值链，积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合，催生健康新产业、新业态、新模式，打造成为较理想的产、城、人、文、游的空间。

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