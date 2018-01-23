江西人保健康做精做细政府委托项目助扶贫

江西新余市的占秀兰老人，身患尿毒症和心脏病等多种病症，住院治疗近一年时间，花费了45万余元。女儿刘英每隔一个月会去人保健康设在新余人民医院的联合办公窗口进行一次结算。截至2017年6月，老人的基本医保报销了19万元，大病医保报销了22万元，贫困人口补充医疗保障报销了10万元，民政医疗救助报销2000元。数次结算中，刘英在窗口一共缴费约2.5万元。刘英表示，没有政府报销的这些钱，我们治这个病，就要拖垮整个家。

在连续多年经办基本医保、大病保险业务的基础上，人保健康江西分公司不断切入贫困人口重大医疗保险和民政救助保险，真正实现了“基本医保+大病保险+贫困人口补充保险+民政救助+商业健康保险”五位一体的服务模式。一体化的经办，不仅有利于厘清补偿顺位，还免去困难人群的垫资和跑路烦恼，患者及患者家属们每次只需在窗口支付个人自付费用，真正实现“一站式”即时结算，一次性办结。

人保健康作为第三方经办机构，不断提高对项目的精准管控能力，通过全程医疗风险监督服务，及时发现不符合医保政策的临床诊疗行为，将不合理费用的发生消灭在萌芽阶段。以江西某地级市的数据为例，2012年截至2017年11月，人保健康在监督过程中共发现问题案件63.48万件，直接减少不合理支出11080.91万元，间接减少不合理费用约14000万元。当地一家三甲医院在院病人医疗费用连续4年保持平均3.88%的低增长，住院床日费用和人均自付医疗费用连续3年下降。

项目管控优，医保基金使用效率从而不断得到提升，人保健康在自己的专业领域内，不断争取对贫困人口的政策支持，如降低补偿门槛，提高大病保险封顶线、扩增药品目录、为贫困人口提供免费二次诊疗建议，利用大病保险结余对个人负担较重的参保人进行个人自负部分医疗费用开展二次补偿和二次报销。

在精准扶贫和民政救助项目外，人保健康江西分公司还不断切入多层次的医疗保障体系建设，目前在江西省承办政府委托项目39个，覆盖全省80个县区，服务人群达1325万。多年持续深入参与健康扶贫、民生保障建设得到了江西省委、省政府的充分肯定，近日人保健康江西分公司再获“保险公司金融服务贡献奖”，这也是该公司第7次获得该项荣誉。人保健康江西分公司已经成为江西保险业参与多层次医疗保障体系建设一张名片。（赵欢欢）