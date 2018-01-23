指导专家 蒋丽 长沙市第四医院消化内科副主任、副主任医师

白天吃饭没规律，晚上大口喝酒、大块吃肉……年关将至，上班族忙完加班还要忙应酬，不仅身心疲惫，肠胃更是受罪。

长沙市第四医院消化内科副主任、副主任医师蒋丽提醒，贪吃火锅、晚餐过饱、过量饮酒等都是导致春节前后胃病高发的原因，打好年关“保胃战”，应尽量避免这些“地雷”。

A、连吃5天火锅，患上胃溃疡

23岁的白小姐对冬天吃火锅津津乐道，在她看来，吃火锅就要辣，要趁热吃，凉了就不算吃火锅。最近，她每到饭点就会约着同事出去吃火锅，单位旁边的几个火锅店被她吃了个遍。可是接连吃了5天火锅后，白小姐开始胃痛，胃部有灼伤感，自己吃了几天胃药不见好转，到医院检查后才知得了胃溃疡。

【专家解读】

蒋丽解释，火锅里的食物温度高，有些荤菜不易熟透，这些都会导致胃黏膜损伤。尤其是一些麻辣火锅的底料、调料对胃肠刺激大。一些市民喜欢一边吃热辣的火锅一边喝冰镇饮料，冷、热反复刺激胃肠道，更容易形成局部溃疡。吃火锅往往耗时长，由于胃不断地接受食物，致使胃液、胆汁、胰液等消化液不停分泌，大大增加消化道的负担。一些人不知不觉吃得太饱、太杂，还可能引起胃肠功能紊乱，出现恶心、呕吐、腹痛和腹泻等症状，诱发急性胃肠炎、胆囊炎、胰腺炎等。

B、晚餐过饱引发胃反酸

近段时间，林先生就几乎没在家吃过晚饭，每天都得应酬客户，回到家之后常常倒头就睡。就在上周，林先生刚刚睡着，却突然从睡梦中醒来，感觉胃里的食物、胃液都涌了上来，胸部如火烧般难受，连呼吸都感觉困难。到医院检查后发现，原来是林先生的胃内容物反流到咽喉部，堵塞了气道。

【专家解读】

晚上吃得过饱、临睡前吃夜宵……很多人当时没什么感觉，之后可能会出现食物伴着胃液一同反上来，让人感觉灼烧、刺痛，有时很长时间缓不过来。

“反流上来的胃液包括胃酸、胃蛋白酶等，不仅会产生令人难受的烧心感觉，还可能引起食管溃疡、食管糜烂、食管狭窄等。”蒋丽表示，要防止反流，每餐不要吃得过饱，特别是睡前不要饱食；选择合适的睡姿，也能减少夜间胃内容物反流。一旦出现反酸，特别是胃内容物倒流到口腔，应立即用清水漱口，并饮些开水，尽可能缩短胃酸与食管的接触时间。一般来说，偶尔饱餐一顿后出现烧心或反酸水的情况，通常属于正常生理性反应。但如果经常出现胃反流、烧心的症状，可能是胃食管反流病，需要及时就诊。

C、喝酒“不伤感情”伤了胃

38岁的李先生是一家房地产企业的高管，平时工作忙，经常加班，饮食和睡眠不规律。到了年底，不仅工作忙，朋友间的应酬也接踵而来。“宁伤身体，不伤感情”，交杯换盏之后，他常常感到上腹隐痛、反酸等胃部不适，但想着咬咬牙坚持一下就没事了。过了几天，发现大便变成了黑色，直到前天早晨起床后头晕得厉害，突然倒在地上人事不省，由家人紧急送往医院。经检查，李先生胃部有大面积溃疡合并出血，已造成严重贫血、失血性休克。

【专家解读】

蒋丽介绍，很多人觉得“无酒不欢”，每当春节前后朋友应酬、同学聚会集中时，因过量饮酒造成急性胃炎、胃出血的患者都会明显增加。一次大量饮酒会可能出现呕吐、腹泻、腹痛等急性胃炎症状，连续过量饮酒后，酒精刺激食道和胃黏膜，甚至引起胃出血。长期过量饮酒还是导致消化系统癌症的因素之一。

D、压力过大影响胃动力

年轻的班主任金小姐第一次带高三毕业班，临近期末感到压力特别大，经常心烦气躁，吃饭没胃口，吃一点就感觉很饱，有时胃部隐隐作痛……近段时间，金小姐明显瘦了一圈。她怀疑自己得了大病，去医院做了胃镜检查并没有发现器质性病变。医生分析，她的症状属于“情绪肠胃病”，主要是压力大、精神紧张造成的。

【专家解读】

经常听说有的人气得吃不下饭，有的人心情不好就会茶不思饭不想……可见，情绪对胃肠的影响是十分显著的。现代医学证明，长时间精神紧张、情绪低落会引起胃功能紊乱。如胃肠蠕动减慢、消化液分泌失调等，都与焦虑、抑郁等异常情绪有直接关系。所以，年底工作压力大时尤其要学会调整情绪，保持精神愉快，避免不良情绪的刺激。

“情绪胃肠病”虽然没有器质性病变，但反酸、烧心、打嗝、腹胀等症状会长时间影响患者的生活。对于这类胃病，也要积极治疗，在学会调整情绪、缓解压力的同时，应在医生的指导下适当服药增强胃动力，改善肠胃功能。