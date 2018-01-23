适龄女性可预约接种HPV疫苗

昨天，市疾控中心表示，本市现已完成4价宫颈癌疫苗（HPV疫苗）招标、采购及供货准备工作，20岁至45岁的适龄人群可在居住地附近的接种门诊预约接种。

北京地区已上市可使用的HPV疫苗共有两种：一种是包括高危型16型和18型HPV的2价疫苗；另一种是在16型、18型的基础上，增加了低危型6型和11型HPV的4价疫苗，其中6型、11型HPV可引起生殖器疣，4价HPV疫苗可预防由6型和11型病毒引起的湿疣等疾病。2价与4价HPV疫苗，均可用于预防高危HPV（16型和18型）感染所致的宫颈癌和宫颈上皮瘤样病变。这两种HPV疫苗全程免疫均需要接种3剂疫苗。2价HPV疫苗接种对象为9岁至25岁的女性群体，免疫程序分别在第0、1、6个月各接种1剂；4价HPV疫苗接种对象为20岁至45岁的女性群体，免疫程序分别在第0、2、6个月各接种1剂。

释疑

接种疫苗后就不会得宫颈癌了吗？

接种了HPV疫苗并不意味着可以完全避免宫颈癌，女性仍需要进行定期筛查。引发宫颈癌的相关病毒亚型有很多，2价疫苗和4价疫苗都是主要针对16型和18型HPV病毒，这两类高危病毒占到了7成的宫颈癌发病原因，所以接种了2价和4价HPV疫苗后，也只能预防70%的宫颈癌发生率，另外还有12种HPV病毒可以引起宫颈癌。目前，全球范围内宫颈癌疫苗有2价、4价和9价疫苗，其中9价疫苗增加了病毒亚型，可覆盖HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58九种亚型，其宫颈癌的预防率大约能提高到90%左右，但9价疫苗目前尚未在国内获批。（记者 刘欢）