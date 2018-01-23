家有两个孩子，相互之间难免会有嫉妒心理。我与大家分享一下经验。

公平对待。孩子也有尊卑意识，大人处事不公、偏袒一方、宠爱男孩等行为必将给孩子造成伤害。因此，全家人要一碗水端平，不存私心，不给孩子划分等级。

说明原因。家长给二宝大苹果，引起大宝不满。此时，父母要跟大宝说明原因：你在劳动中拔的草没有二宝干净，所以就应该吃小苹果。摆事实，讲道理，能让孩子心服口服。

不比较。孩子间的嫉妒往往是由家长相互比较造成的，如称赞大宝细心、成绩好、懂事，时间久了，必然会造成二宝反感。世上没有两片相同的树叶，每个孩子都有自己的优点，家长要有发现美的慧眼，不随便比较。

不吝赞美。“赞美和微笑一样受人欢迎”，教育家陶行知告诫家长。赞美是润滑剂，可消除孩子间的嫉妒心理。找到孩子的闪光点，多赞美，有助于其心理平衡。

分享。家中某个孩子取得进步、成绩，家长要把好消息分享给另一个孩子，激发两个孩子共同进步。

团队游戏。家长应告诫孩子团结的力量，在游戏中加以说明和亲身体会，如让孩子玩协同运球游戏，只有相互配合，所花时间才最短，单打独斗只会事倍功半。

幽默。考试成绩出来了，其中一个孩子没考好，家长可以用故事的方式教育孩子，比如龟兔赛跑中，小兔子因为中途偷懒、睡觉才输了比赛，如果它下次能更努力，一定会胜利，学习也是一样的道理。这样孩子会放下压力，更加努力学习。

大胆说不。对于某个孩子不合理的攀比要求，家长要敢于说“不”，不让其滋生消极心理，扶正健康成长之路。

家庭和睦。家庭不和、夫妻吵架、父母离婚等，都会给孩了造成伤害。因此，父母要相亲相爱，给孩子做个好榜样，这也会对其未来生活带来极大影响。（湖北省武汉市读者 聂勇军）