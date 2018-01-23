干燥、瘙痒和冻疮 如何攻克冬天这三大顽疾

皮肤受到寒冷的刺激，很多人都深受干燥、瘙痒和冻疮的折磨，非常不好受，如何攻克冬天的这三大顽疾，北京中医药大学东方医院副院长李元文推荐一些临床上常用的小方法，非常简单实用。

保湿

喷：开塞露自制保湿水

开塞露的主要成分是甘油或甘露醇，平时便秘的时候，大家都会使用开塞露来通便。其实，开塞露除了有很好的通便效果外，还有很好的滋润皮肤的功效，我比较推荐用开塞露自制保湿水来防干燥。

做法非常简单，首先打开一支新的开塞露，倒进一个干净的喷雾瓶里，然后加入适量的纯净水或蒸馏水就可以了。可以在每次外出的时候装在包里或揣在兜里，每次洗完手后喷一点，然后轻轻揉搓一下，促进吸收，非常方便。

擦：“二白膏”防皲裂

出现皮肤皲裂时，很多人会在裂口处贴上一块胶布或者裹几层保鲜膜来缓解疼痛，但这些土方法都是治标不治本的。这种情况下，我比较推荐使用“二白膏”，主要由白芨和白鲜皮做成的，白芨具有养阴生肌、修复肌肤的作用，白鲜皮具有祛风盛湿的作用，是皮肤瘙痒、湿疹的常用药。

准备白芨3克、白鲜皮1克，打成细粉后，加入20克凡士林或氯化锌软膏和少量的芝麻油，一起调成糊状就可以了。然后均匀地把膏体涂在患处，反复揉搓一下促进吸收，每天涂两次，持续用药一个月以上。

止痒

中医认为，血虚风燥是皮肤瘙痒的主要病因。有头晕眼花、心悸失眠、面白舌红、倦怠乏力等血虚症状的人可常喝当归茶来止痒。

准备当归10克、白芍10克、防风6克，用开水闷泡20分钟后饮用，每天坚持喝。当归是补血活血之圣药，白芍有养阴、养肝的作用，防风有祛风的作用，三者一起泡茶，具有补血养血、祛风止痒的功效。

敷：人参粉煮水擦皮肤

人参中富含人参皂甙，具有营养皮肤和改善循环的作用。东北盛产人参，且卖得比较便宜，北方人可用人参粉煮水的方法来止痒。

做法非常简单，先到中药店里买一些人参，然后把它们打成细粉，放锅里加适量的水煮开，等晾温后直接用来擦拭皮肤，润肤效果非常明显。

洗：皂角煮水泡澡

皂角是古人很常用的一种洗浴药物，具有很好的滑润皮肤作用，因此，晚上可用皂角煮水来洗浴。

准备大皂角30克、当归30克、荆芥10克，一起加水500毫升煎煮15分钟，取药液晾温后直接泡澡，每周两次。如果瘙痒比较严重，还可以用一块干净的毛巾蘸取药液直接擦拭皮肤，5~10分钟后用清水冲掉。皂角本身具有一定的清洁作用，洗的时候无需再涂沐浴液。

治冻疮

吃：冬瓜连皮儿一块吃

冻疮主要的表现就是组织的水肿，在冻疮初期时可以吃一些化湿利湿的食物。冬瓜就是不错的选择，特别是冬瓜皮，对于皮肤的水肿特别有效。平时可以在吃冬瓜的时候连皮一块儿吃掉，或者把冬瓜皮削下来，晾干后直接泡水喝。

而如果冻疮已经非常严重，出现流脓时，说明血管可能已经出现阻塞了，这时需要用一些比较强的活血化瘀药物，比如蝎子、土鳖虫、水蛭，把它们一起研成粉，装在胶囊里服用。也可以到药店里买一个专门用来治疗冻疮的中成药——大黄蛰虫丸。

抹：自制冻疮膏

对于冬天容易出现的冻疮，还可以自己在家制做冻疮膏来治疗。将红花10克、细辛3克、桂枝6克一起研磨成细粉，加20克氧化锌软膏和几滴香油，调成糊状就可以了，均匀涂于患处，每天两次。红花能活血化瘀，细辛能温经通络、利水，桂枝则具有祛风盛湿、温经通络、化水的作用，三者一起使用，对于冻疮的治疗有很好的效果。

此外，也可以到药店购买一种中成药——樟脑膏，在长冻疮的部分均匀地涂抹，然后轻轻地揉搓一下，促进吸收。樟脑具有温经通络的作用，尤其适合在冻疮刚开始出现肿胀、疼痛、瘙痒，而还没有出现明显的渗出流水的时候用。