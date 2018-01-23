三成不孕或由免疫因素造成

许多不孕不育患者也许都不知道，不孕不育可能跟自身存在免疫性疾病有关。 今年33岁的林琴（化名），结婚7年一直未孕，随后踏上了漫长的求医之路，先后在大医院做过多次人工授精和2次“试管婴儿”，结果均宣告受孕失败。几家医院给出的诊断报告均是：受精卵不能着床。

福州总医院风湿免疫科主任冯修高诊断林琴的不孕与其体内的抗心磷脂抗体有关，经过免疫治疗后大多数患者都能怀孕生孩子。林琴经过免疫抑制治疗3个多月后，其抗核抗体和抗心凝脂抗体从阳性转为阴性，一个月后，林琴怀孕了，而且是自然受孕。

冯修高指出，抗心磷脂抗体主要见于系统性红斑狼疮、抗心磷脂抗体综合症等疾病。有些免疫异常的患者由于没有相应的临床症状，并没有予以重视，结婚后发现怀孕有困难时，才会到生殖中心就诊。如果无法发现免疫有问题，这时盲目做“试管婴儿”可能会导致失败。

冯修高提醒，在服用免疫抑制剂期间应注意怀孕的可能，有些免疫抑制剂对妊娠影响不大，有些则影响比较大，需要停药半年以上才能考虑怀孕。

世界卫生组织报道，10%的育龄女性患有不孕症，其中3成是由免疫因素造成的。正常情况下，人体的免疫系统会对外来的蛋白质产生抗体。有些是先天的，如血型不符，有些是后天的，如抗精子抗体。正常情况下，男性的精子是不会进入女性血液中，但在女性生殖系统有损伤时（比如妇科炎症等），男性的精子就会进入女性血液中产生抗精子抗体，或者通过局部粘膜免疫产生抗体。抗精子抗体会干扰精子和卵子的结合，从而无法形成受精卵。

抗自身抗体，就是针对自身身上的蛋白质产生抗体，可大概分为器官特异性自身抗体（如子宫内膜抗体、卵巢抗体）和系统性自身免疫抗体（如抗核抗体谱、心磷脂抗体等）。这种情况通常会导致受精卵不能着床、习惯性流产、死胎、胎儿发育迟缓或者早产等。

“无论哪种免疫性不孕，目前使用免疫抑制剂治疗或者其他的方法，都是为了帮助受精卵规避来自母体的免疫性损害。”冯修高强调，对于存在系统性自身免疫体特别是抗心磷脂抗体的不孕症患者，一般建议到风湿免疫科就诊。