儿童警惕流感病毒引发心肌炎

6岁的小华随亲戚到山西参加叔叔的婚礼，途中染上流感，令家人万万没想到的是，正是这看似普通的流感却要了孩子的命，经当地医院诊断，孩子死于病毒性心肌炎。

中国中医科学院广安门医院心内科主任医师李海霞在接受中国妇女报·中国女网记者采访时特别强调，近来流感在学校、幼儿园传播广泛，孩子在确诊患上流感后，家长要首先从思想上提高重视程度，往往在诊治、观察期间出现猝死的患者，多数死于由病毒感染而引发的病毒性心肌炎。

病毒性心肌炎儿童多于成人

流感病毒引发心肌炎也是急性心肌炎中最为多见的，而且儿童发病超过成人。李海霞告诉记者，大多数儿童在临床发病之前的1~3周内，已出现有明确的上呼吸道感染、病毒性腹泻、心慌、胸闷以及心前区不适，所以在儿童出现上述症状的时候，家长就要特别当心了，有可能发生小儿心肌炎。

引发心肌炎的因素有感染、物理和化学等多种因素，所造成的心肌损害的轻重程度差别很大，临床表现也各异。李海霞要提醒家长注意的是，有些轻症患者可以没有任何症状；而重症患者可发生心力衰竭、心源性休克甚至猝死。大部分患者经治疗可获得痊愈，但有些患者在急性期如恢复不好，之后可发展为扩张型心肌病改变，可能会反复发生心力衰竭。

重症急性期十分凶险

李海霞说，小儿心肌炎比较危险的情况主要是急性期的重型，虽然少见但呈暴发性，起病急骤，十分凶险，2天内出现心功能不全或突发心源性休克。从症状上看，患儿会出现极度乏力、头晕、烦躁、呕吐、心前区疼痛或压迫感。有的呼吸困难、大汗淋漓、皮肤湿冷。小婴儿则出现拒食、阵阵烦闹、软弱无力、手足凉、呼吸困难等症状。医生在检查时会发现患儿脉弱或摸不到、血压低或测不到的现象。测听心音时，可出现收缩期杂音，常有奔马律、心动过速、过缓或严重心律失常；肺有罗音、肝可迅速增大。有的发生急性左心力衰竭、肺水肿。一旦进入慢性期，患儿可出现进行性心脏增大，或反复心力衰竭，病程长达1年以上，如果拖延数年不愈，患者往往死于感染、心律失常或心力衰竭。

急性心肌炎对人体尽管危害大，但并非无法防治。有观点认为有心脏病家族史的人患急性心肌炎的概率较大。专家表示：这种说法是没有根据的，98%的急性心肌炎患者可以完全治愈，只有2%的患者有可能发展成心肌病。因此在早期把严重的病毒性感冒控制好，就能预防急性心肌炎的发生。同时，机体免疫力低下的人群应该特别注意预防感冒，以防止发生心肌病变。

中医手法抗病毒优势突出

李海霞主任对记者说，中医对小儿心肌炎这一病尚无明确命名，医生在诊治中大多按病位结合病性及主证而确定。多数认为小儿正气不足、邪毒内侵，情志、疲劳、外感等是诱发因素。小儿脏腑娇嫩、形质脆弱，要阻断病情的发展就要发挥中医最大特色之一的“既病防变”，也就是患上呼吸道感染、病毒性腹泻等病毒性感染后，第一时间做到扶阳祛邪，杜绝病毒的侵害小儿稚嫩的身体，尤其是侵害至心。

少年儿童在流感高发季节，一定注意少去人多的地方，还要加强自身健体，以增强免疫力。在中医理疗方法的运用上，可推荐小儿推拿，如捏脊、熏艾灸，这些对小儿扶正都有着很好的作用。但在小儿已经患病后，除了早期医院就诊不要耽误病情外，加用中药治疗有着很大的优势，因为目前西医对于病毒的治疗尚无特效药物。当年在SARS的防控治疗上，中医药就发挥了举足轻重的作用。中医对于心肌炎的治疗是按分期分型：急性期-邪毒内侵；恢复期与迁延期统称为中后期-正虚邪恋；慢性期-心阳虚脱或心阴内竭危证。按辨证分型一般分为4型：心阳不振、心阴亏少、心血瘀滞、湿热郁结。可见在掌握了小儿身体特点，结合病情，可根据分期与分型结合治疗。

儿童心肌炎康复注意事项

北京德胜门中医院心血管科主任王忠指出，目前有20多种病毒可以引发暴发性心肌炎，前期症状就是病毒性感冒。他提醒说，最重要的预防方法，就是应重视锻炼，增加免疫力，注意劳逸结合，预防感冒。“尤其是感冒后应注意充分休息，假如感冒后没有很好休息，反而进行跑步、打球等锻炼，有可能受到病毒侵犯。”

李海霞主任建议，心肌炎患儿在配合医院治疗的同时，一定要在生活中注意调养，比如卧床休息1～3个月，半年内禁止高强度活动；加强营养等。

在恢复期如何确保患病儿童尽快康复，北京德胜门中医院心脏科专家组提出如下建议：

1.充分休息。心肌炎患者应至少休息3～6个月，有心脏扩大并有心功能不全者，应严格控制活动，绝对卧床休息，直至心肌病变停止发展，心脏形态恢复正常，才能逐步增加活动量。

2.加强营养。心肌炎患者宜进食高热量、高蛋白、高维生素食物，保证有足够的蛋白质，以利于心肌的修复，可多吃含维生素C多的食物，如山楂、苹果、橘子、西红柿等。

3.预防感冒。感冒可以加重心肌炎的病情，还可以使已相对稳定的症状再次复发，故心肌炎患者应注意避免伤风感冒。一旦患上感冒，也应及时治疗，防止其对心肌的进一步侵犯。

4.配合治疗。心肌炎患者应以积极的心态配合医生的治疗，只要治疗得当，不会遗留任何后遗症。患者要按时服药，但也不要盲目滥用药物，应遵照医嘱，合理用药。

5.定期复诊。对于慢性心肌炎患儿应每隔一定时间到医院复诊，可复查心电图、超声心动图等以了解疾病的发展情况，便于制定今后的治疗方案。

6.每日注意测量体温、脉搏、呼吸。如病人出现脉搏微弱、血压下降、烦躁不安、面色灰白等症状时，应立即送往医院进行救治。

7.注意观察药物的毒副作用。心肌炎反复发作的病人，长期服用激素，要注意观察副作用和毒性反应，如高血压、胃肠道消化性溃疡及穿孔、出血等。心肌炎的病人对毛地黄制剂极为敏感，易出现中毒现象，应严格掌握用药剂量。急性病人应用大剂量维生素C及能量合剂，静脉滴注或静脉推注时要注意保护血管，控制速度，以防肺水肿。

李海霞主任特别提醒家长，在照顾患儿饮食方面，切忌大鱼大肉、重油重糖，要吃易消化的食物，多吃水果蔬菜。一般病毒性心肌炎在医院治疗大约3周时间，即可回去在家疗养。

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先心病儿童更要重视流感

对于一般儿童，患上流感后只要积极治疗，按医嘱要求服药、喝水、休息都会很快好转的，但是患有儿童先天性心脏病的患儿的家长就要格外小心啦。

这是因为患有先心病的孩子，全身发育及营养状况较差，而且肺血管处于充血状态，肺组织水肿，容易造成肺部感染，而一旦感冒比正常孩子更容易引起肺炎，同时肺炎往往会加重先心病，先心病也会使肺炎加重难以治愈，最后导致重症肺炎并心力衰竭，导致性命危险。因此，一旦出现呼吸道感染要积极治疗。

感冒生病时常需要输液治疗，上海远大心胸医院小儿心外科副主任医师李小波提醒，先心病孩子如果必须输液时，滴液速度需缓慢，以防加重心脏负担，导致心力衰竭。患有青紫型先心病的小孩，在婴儿时期常可因哭闹、排便、寒冷或创伤等诱发缺氧发作，表现为烦躁不安，呼吸困难、发青加重、哭声微弱等，重者可危及生命。遇到这种情况，家长应立即采取给氧，并将患儿下肢屈起，置胸膝卧位等措施，并尽快到医院救治。

患了感冒要尽量让孩子保持安静，避免过分哭闹而发生缺氧。稍大点的孩子要动静结合，保证晚上充足的睡眠，生活要有规律，以减轻心脏负担。同时要保持大便通畅，切忌大便干燥、排便困难时过分用力，过分用力会增加腹压，加重心脏负担，甚至造成严重后果。