古人睡眠有十忌：仰面加重打鼾 张口容易感冒

受访专家：

首都医科大学附属北京朝阳医院睡眠医学中心主任 郭兮恒

北京大学首钢医院神经内科主任医师 高 伟

“一觉睡到自然醒”是很多人的愿望。然而，失眠困扰着现代人，成为威胁健康的隐形杀手。想要睡个好觉，可以跟古人学学睡眠的智慧，避开“十忌”。

一忌仰睡。仰卧是最常见的睡眠姿势。首都医科大学附属北京朝阳医院睡眠医学中心主任郭兮恒告诉《生命时报》记者，对正常人来说，仰卧可使颈椎、腰椎及全身伸展和放松；对于呼吸暂停综合征病人而言，仰卧会加重打呼噜症状，使呼吸暂停更严重。建议爱打呼噜及患有特殊疾病的人应侧卧睡。

二忌睡前思绪万千。宋代《睡诀铭》中说：“早晚以时，先睡心，后睡眼。”郭兮恒表示，睡前想事情，容易出现焦虑、紧张、兴奋等情绪，交感神经兴奋，造成入睡困难。有的人心情很难平复，可能出现长时间呼吸困难，导致失眠。睡前最好不要考虑问题，可听舒缓的音乐放松心情，调整情绪，进入睡眠状态。

三忌说话。“食不言，寝不语”，睡前说一些影响情绪的话题，是导致失眠原因之一。说话声音本身也影响休息，特别是对患有睡眠障碍的人。郭兮恒建议，睡前要减少交流，营造安静的睡眠环境。

四忌睡中开灯。中医认为，从寤入寐，是一个引阳入阴的过程。醒时属阳，睡时属阴；光亮属阳，黑暗属阴。郭兮恒表示，黑暗的环境会刺激大脑睡眠激素的释放，使人快速进入睡眠状态，利于睡得更深。光线亮，睡眠激素释放少，人就会难以入睡。

五忌饮酒饱食。古人认为“胃不和则卧不安”。北京大学首钢医院神经内科主任医师高伟表示，睡前饮酒饱食，容易引起胃食管反流，引发反酸烧心，严重的夜间会剧烈咳嗽。建议睡前一段时间避免饮酒或饱食，防止影响吸收或造成肥胖。

六忌蒙面睡。古人有“夜卧不覆首”的说法。睡觉时用被子蒙住头，会吸入大量二氧化碳，使呼吸困难。

七忌当风而睡。古书《琐碎录》说，卧处不可当风，否则“恐患头风，背受风则嗽，肩受风则臂疼，善调摄者，虽盛暑不可当风及坐卧露下。”高伟表示，睡眠时人体生理机能减弱，抵抗力较差。西医认为，面瘫多由吹风引起。比如吹空调时，冷风拂面会使面神经免疫损伤。特别是冬天，很多免疫病多由吹风引起。高伟建议，睡觉时不能直吹空调或风扇，不要睡在开窗、有冷空气对流的地方。

八忌张口呼吸。孙思邈说：“夜卧常习闭口。”张口呼吸，空气未经鼻腔预热、过滤处理，容易引起咽干咳嗽或感染。高伟表示，张口呼吸时，水分蒸发量在500毫升左右，会让人口干舌燥，舌后坠阻塞上呼吸道引起鼾症，有的人还会被憋醒。口腔黏膜干燥还会降低抵抗力，增加流感发病率。建议在室内使用加湿器，对口干的病人用湿纱布放在嘴上保湿。

九忌睡中忍便。现代研究认为，憋尿忍便对人体均有害处, 影响睡眠。高伟表示，长时间憋尿会引起尿液返流导致肾盂肾炎，严重时影响肾脏功能。此外，憋尿还会使人发生排尿性晕厥，老人血管收缩性差，也会引起心脑血管疾病等。

十忌贪睡懒觉。《黄帝内经》中有“早睡早起”“久卧伤气”的记载，告诫人们睡眠应以醒为度，睡懒觉有害健康。郭兮恒表示，保持正常的生物钟对维持健康生活非常重要。睡眠不规律会打乱生物节律，导致神经系统、内分泌系统紊乱。主要表现为想睡时睡不着，该起床时起不来。人体自身有调节生物节律的能力，但对于有失眠问题的人，扰乱节律加重失眠。郭兮恒建议，尽量按时睡觉，按时起床，保持正常的作息时间。睡眠时间长短根据年龄、习惯和感受存在个体差异，如有的人睡八九个小时，有的人睡六七个小时；小孩睡眠时间长，老人睡眠时间短等。（记者 田 飞）