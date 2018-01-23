恼人的口臭到底是什么原因造成的？科学家指出，绝大多数口臭是因为口腔内细菌繁殖过量，有些则是疾病的反映，比如肝硬化病人的一个症状就是口臭。近期，美国一项新研究发现，基因突变也会造成口臭。

当口腔中含有大量含硫化物，特别是甲硫醇时，就会产生口臭问题。人体内一种重组蛋白发生变异时，血液中硫化物的密度增加，也会加大呼出硫化物的量。美国加州大学戴维斯分校的研究人员对小鼠展开蛋白质变异研究。研究员说：“我们没有把鼻子凑到小鼠嘴边去闻，但检测结果显示，蛋白质变异导致小鼠血液中产生臭味的化学物质大量增加，这与口臭病人的情况一样。”

其实，约40%的人都有口臭问题。研究人员提示，如果发现自己长期有口臭，应先明确其产生原因是牙龈疾病还是肝硬化。值得注意的是，晨起不吃早饭，尤其容易导致产生臭味的细菌在口腔中积累，吃新鲜水果，再喝一杯水，就能有效地清除这些细菌。（赵乾铮）