在英国，多达1/10的女性生下孩子后出现不同程度的产后抑郁症，这种病症令患病母亲及家人身心憔悴，苦不堪言。近日，《英国精神病学杂志》刊登的一项最新研究称，唱歌能帮助这些新妈妈们克服抑郁，参加合唱的中度至重度产后抑郁症患者康复速度较快。

新研究中，英国伦敦表现科学中心研究员罗茜·珀金斯博士及其研究小组对134名产后抑郁症女性孕期及产后的有关数据展开了分析。参试女性被随机分组，参加为期10周的歌唱班、戏剧创作班或接受产后抑郁症标准护理，其中，参加歌唱班的女性聆听学习新歌曲或自己创作有关母亲的歌曲。结果发现，参加唱歌班的新妈妈们中度和重度抑郁症症状得到了明显缓解，康复速度最快；而参加戏剧创作班和接受产后抑郁标准护理的两组人，抑郁症状均无明显改善。

珀金斯博士表示，早期曾有研究称，唱歌可以使人释放自我情感，身心更加放松，进而改善抑郁症状。此项新研究结果表明，参加合唱班或者唱歌给小宝宝听能有效缓解产后抑郁症。（金 也）