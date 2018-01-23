受访专家：北京市元坤律师事务所律师 闫 旭

网购商品五花八门、应有尽有，常被人形容为“只有想不到，没有买不到”，“病假条”就是其中一个。售卖病假条属违法行为，曾一度被搜索和购物网站“封杀”。然而临近年底，不少人渴望提早放假，苦于没有正当理由，便动起了歪脑筋。在旺盛的市场需求刺激下，病假条产业有死灰复燃的迹象。

商家：量身定做，服务“周到”

为了解网购病假条的情况，《生命时报》记者在淘宝客户端输入“病假条”，呈现在眼前的是“非常抱歉，没有找到与‘病假条’相关的宝贝”字样。随后记者换成“定做假条”“诊断书”等关键字，仔细查找可以搜到不少相关商品，一些店月销量高达620单。不少买家评价说， “用它请过两个月假了”“有医院盖章，除了纸质差点，其他都挺真的”，甚至还有买家称，购买了一沓空白诊断证明，自己填写盖章，随时可以请假。当被询问是否可以定做病假条时，几家店铺的客服都显得十分谨慎，为了防止被封店，他们会发来QQ号或微信号，要求私聊。

《生命时报》记者沟通发现，除了病假条，这些商家竟然还提供“制作难度更高”的诊断证明，标价100~500元。商家声称“由专业医师代编代写，截至目前无人识破，北京协和医院、北京朝阳医院，想要哪个医院的病假条都行。”“我就是医生，真实盖章，全国县级以上医院都可以做。”其中一个商家还推荐了“高档套餐”，可以按病症制作数年全套医疗资料，包含化验单、影像、消费明细、缴费单等多项，3万元一套。医院里，一个病历本只要5毛钱，而在这些不法商家手中，一张薄纸盖个章，一份假病历本写写字，就可以卖几百元。暴利还推动了“周到”的服务，客服会帮买家“出谋划策”，根据所需假期的长短，推荐得病种类、就诊医院和科室。

医院：确实患病，才可开具

记者虚构姓名和身份，花180元网购了一份北京大学第三医院的诊断证明，上面有患者编号、医生签名、医生章和门诊章，且医生信息在该院官网确实可以查到，一切看起来都很“正规”。随后，记者带着网购的诊断证明来到北京大学第三医院，将其与“正版”对比发现，二者非常相似，只有部分文字的字体略有不同，不仔细看很难发现。该医院工作人员核查后告诉《生命时报》记者：“系统里查不到该诊断证明任何信息，是一份伪造品。”

该医院工作人员表示，门诊中常有患者要求开具诊断证明和病假条，以便向单位请假，主要分三种情况：确实患病，需要休息，用诊断证明请假；就诊者家里有事或者想要延长假期；还有的人不想上班，以患病作借口。“只有在就诊者确实患病并且提出需求要，或者有关鉴定机构需要的情况下，医生才会开具诊断证明。如果就诊者没病，医生是不会开的。”

用人单位：核查麻烦，不会较真

用人单位批准病假，一般只看有没有病假条或诊断证明，至于是真是假，很少主动去核实，即使识破了装病的员工，多半也只是不予批假而已，很少会追究责任，似乎几天假不值得为之较真。

北京市某国企人事部门工作人员称：“尽管大型医院可通过内部系统查询患者就医情况，但核查诊断证明书的程序比较严格，查询者需出示个人身份证、单位介绍信和诊断证明原件等。”由于核查起来费时费力，不少用人单位选择“睁一只眼闭一只眼”，这就让想偷懒的员工和卖家有机可乘。

律师：买卖假条，触犯法律

北京市元坤律师事务所律师闫旭告诉《生命时报》记者，病假条属于医疗机构出具的诊断证明文件，根据《治安管理处罚法》第五十二条，伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款；情节较轻的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节严重构成刑事犯罪的应当追究刑事责任。

劳动者使用假的病假条，是一种不折不扣的欺诈行为，可视为违约。闫旭介绍，《劳动合同法》第三十九条规定，劳动者有严重违反用人单位规章制度的情形，一经发现，用人单位可依据单位劳动制度规定和劳动合同约定，对劳动者进行处罚，包括批评、扣除工资奖金、开除。如果利用假的病假条“吃空饷”，甚至直接购买假医院公章、空白诊断证明，自行制造病假条，情节严重的有可能构成刑事犯罪。

医生若开具假诊断证明，不仅违背了医德，还触犯法律，会被追究法律责任。《执业医师法》第三十七条规定，医师在执业活动中，未经亲自诊查、调查，签署诊断、治疗、流行病学等证明文件或者有关出生、死亡等证明文件的，由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停6个月以上1年以下执业活动；情节严重的，吊销其执业证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

闫旭提醒，在网上购买病假条、诊断证明等，需要提供姓名、年龄、电话、住址等详细信息，很可能泄露个人信息，带来一系列安全隐患，得不偿失。

劳动者：带薪休假，落到实处

网购病假条泛滥的背后，除了部分人钻空子偷懒，更多的是“请假难”的无奈。从事房屋中介工作的吴小姐告诉记者，工作三年多来几乎没有双休日，也没有任何加班费，请事假还会被扣钱。“最近家人生病了，我都没请下来假护理、陪伴，因此过年想早点回老家，不得已才出此下策，装病争取几天假期。”像吴小姐这种苦于请假难的劳动者并不少见，尤其在某些私营企业，员工一年到头没完没了地加班，没有刚需绝不“放行”，造成员工超时工作，无法获得足够的休息。

闫旭表示，休息休假权是劳动者的重要权利，受法律保护。员工获得足够的休息，是保持企业乃至市场经济可持续发展的前提。如果企业管理人性化，员工诚信忠诚，二者互相理解包容，协调好劳动关系，而不是采取敌对欺骗的策略面对彼此，伪造病假条和诊断证明的情况自然就会减少。（水欣）