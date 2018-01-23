腊八节喝腊八粥 这个习俗有何来历

“过了腊八就是年”。过去，腊八对于人们来说是忙年的序幕，不仅要杀年猪、打豆腐，还要开始采购各种年货。现今物资丰富，加之人们工作忙碌，许多人忙年的时间也更为紧凑，不过腊八节这一天，依然少不了来碗腊八粥来应应景。

“说起来，还是小时候吃的腊八粥最香。”40岁的刘女士告诉记者，小时候家中吃粥，大多数是白粥，夏天可能会添点绿豆，冬天有时候也会加点红豆，但腊八节这天的粥则要丰富许多，因此记忆尤其深刻。刘女士说，每年腊八节的前几天，母亲都会开始翻腾各种装豆子的瓶瓶罐罐，搜集煮腊八粥的原材料，“我们家的腊八粥一般会放大米、糯米、红豆、黄豆、红枣、花生、莲子，如果能吃到桂圆干、葡萄干，那更是觉得像中奖了一样。”

在腊八节这一天吃腊八粥的习俗，已延续了一千多年。这一习俗的由来有很多说法，有说在腊月初八这一天以红小豆、赤小豆熬粥，可祛疫迎祥；也有说在腊八这天以杂粮豆果煮粥是为了纪念岳飞。过去人们喝腊八粥有诸多讲究，腊八粥熬好之后，要先敬神祭祖。如果把粥送给穷苦的人吃，那更是为自己积德，因此腊八粥又被称为“福德粥”。现在南京的一些寺庙仍保留着在腊八节这一天施粥的做法。（记者 薛玲）