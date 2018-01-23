中医药领域五年多荣获41项国家科技奖励

记者近日从国家中医药管理局了解到，党的十八大以来，中医药领域荣获国家科技奖励４１项，其中国家科技进步一等奖６项，我国传统医学科技创新不断取得突破。

国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强介绍，党的十八大以来，１４类重大疾病中医药防治疗效获得循证依据；我国完善了中医药防治传染病和慢病临床科研网络，建立了符合中医药发展规律的临床科研一体化新模式，建设了一批国家工程（技术）研究中心、工程实验室和企业技术中心；一批科研成果转化为诊疗规范和中药新药，４００余本中医古籍全部完成校注整理出版。

２０１７年，中医药科技创新受到高度重视。科技部和国家中医药管理局联合印发《“十三五”中医药科技创新专项规划》，提出发展前沿关键技术与创新方法、提升中医药防治重大疾病水平等重点任务，推动中医药创造性转化与创新性发展。

不过，王国强也表示，中医药传承发展还存在不平衡不充分的问题，其表现之一就是宝库精华传承挖掘不足，科技创新引领不强，与事业发展要求和社会各方期待还不相适应。

王国强说，下一步，国家中医药管理局将健全中医药科技创新制度；启动第二批国家中医临床研究基地建设，推进国家中医临床医学研究中心试点建设，培育中医药国家重点实验室；强化重大科研项目管理，推动重点研发计划“中医药现代化”专项第二批项目任务实施。（记者田晓航）