总局要求加强餐饮服务环境卫生管理

近日，国家食品药品监管总局发布《关于加强餐饮服务环境卫生监督管理的通知》（以下简称《通知》），要求各地食药监管部门要加强餐饮服务环境卫生管理，落实《食品安全法》有关规定，保障人民群众餐饮消费安全。

《通知》要求，各地食品药品监管部门要督促餐饮服务提供者建立环境卫生管理制度。人员管理上，要求配备食品安全管理人员；对从业人员开展食品安全法律知识、环境卫生知识的培训等。要督促餐饮服务提供者建立餐饮具清洗消毒管理制度，规范清洗、消毒、保洁流程。禁止重复使用一次性餐饮具。自行清洗消毒的餐饮服务提供者要求做到：采用化学方式消毒的，应分别设有清洗、消毒和冲洗专用水池，各类水池应以明显标识标明用途，并定期清洗等。

《通知》还要求，各地食品药品监管部门要将餐饮服务环境卫生、餐饮具清洗消毒要求纳入餐饮服务监督检查表格，组织开展检查。结合国家食药监总局和地方年度食品安全抽检监测计划，增加餐饮具清洗消毒的抽检批次。对监督检查和抽检中发现的违法违规行为，督促餐饮服务提供者整改，并依法严肃查处。及时将日常监督检查、抽检监测、行政处罚等信息向社会公开。畅通投诉举报渠道，鼓励消费者和餐饮服务从业人员进行监督。