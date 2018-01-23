孩子的指甲剪太短鞋穿太小都易患上甲沟炎

作为家长，很多人希望自己的孩子健健康康的，但有时为了保持孩子自身卫生，过多清理反而会产生问题。有些家长喜欢把孩子的手指甲、脚指甲两侧的甲角剪得很短，认为这样更加清洁和美观。太原市妇幼保健院儿外科主任赵连生提醒，这样做容易使孩子患上甲沟炎而疼痛难忍，正确的做法是适当留长甲角，保持孩子手部、脚部卫生。

甲沟炎是指（趾）甲周围组织的化脓性炎症，常因工作或劳动中不慎被异物刺伤，或撕扯指（趾）甲旁倒刺而引起。起病时，患指（趾）一侧出现红肿、痛疼，以后局部肿胀、张力增高，皮肤苍白，有跳痛，手下垂时疼痛加重，夜间常因疼痛不能入睡，并有发热等全身症状。“不良的修剪指甲习惯是甲沟炎发病的重要原因之一。”赵连生说，如果家长将孩子的甲角修剪掉或剪得太短，甲沟组织被挤向甲角，甲角就会嵌入肉中导致“嵌甲”，继而引发甲沟炎。

除了修剪指甲长度要适宜以外，家长还要注意勿让年幼的宝宝啃咬指甲，避免撕扯对甲沟造成损伤。另外，孩子发育快，给孩子穿的鞋要大小适宜，穿太小的鞋容易增加脚趾受挤压的机会。同时，家长要注意孩子遭受挤伤、踢伤或被他人踩伤后的指甲情况，教育孩子不要用手拔倒刺，防止异物刺伤甲沟。

此外，赵连生提醒家长，如果发现孩子患有甲沟炎，一定要及时带他到医院诊治，否则，一旦脓肿感染蔓延，严重时可能会导致指骨骨髓炎。