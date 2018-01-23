近日，为解决目前不同企业的人血白蛋白说明书差别较大的问题，国家食药监总局药品审评中心发布《关于公开征求“人血白蛋白说明书（修订稿）”意见的通知》。

翻阅修订文件发现，修订文件主要对适应症、用法用量、不良反应、禁忌、警告、注意事项、孕妇及哺乳期妇女用药、儿童用药、老年用药、药物相互作用、药物过量、药理毒理、药代动力学等征求意见。据了解，人血白蛋白是由健康人血浆（健康献血员新鲜血浆或保存期不超过两年的冰冻血浆）经低温乙醇蛋白分离法提取纯化，并经病毒灭活处理制成的灭菌无热原血清白蛋白，又称清蛋白。同时，人血白蛋白是临床急救的一种特殊药品，是癌症病人晚期维持治疗的“救命药”，也是国家重点管控的药品。

公开数据显示，因原料血浆不足，我国人血白蛋白临床供给存在50%以上的缺口，主要依靠进口人血白蛋白来补充缺口。2017年，国内总计签发3753万多支人血白蛋白，其中，国产人血白蛋白与进口人血白蛋白比例分别为45.31%和54.69%。