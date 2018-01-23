社会办医 再收“政策红包”

新的一年民间资本或更为踊跃地向医疗服务行业进驻。以后社会办医有望连床位多少都“自己说了算”。日前的国务院常务会议决定扩大“证照分离”改革试点事项探索形成可复制经验，进一步改善营商环境。该会议指出，试点地区可取消社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可证核发等审批，社会办营利性医疗机构床位数逐步实行自主决定。

该会议决定，在前期已对116项审批事项开展“证照分离”改革试点并向全国各自贸试验区推广的基础上，由上海市进一步在浦东新区对医疗等10个领域47项审批事项进行改革试点，推进“照后减证”。会议具体指出，改革试点可取消社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可证核发等审批，社会办营利性医疗机构床位数逐步实行自主决定。此外还要缩短药品、医疗器械准入周期。

“近年来政策不再只是‘口头上’鼓励社会资本进入医疗服务行业，实质上始终倾斜公立医院，而是实打实地一次又一次发放政策红包。这次试点释放的具体优惠对于社会办医来说很具诱惑力。”一位行业观察人士告诉记者，比如床位、设备等的逐步放开，就是大尺度允许社会办医疗机构自己“当家做主”掌握“话事权”，从而势必会带旺资本和产业变活跃，尤其可能促进高端和特殊医疗服务行业的发展，从而弥补公立医院这些领域的不足。（全媒体记者涂端玉）