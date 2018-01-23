早晨起床也有注意事项？ 伸展肢体再慢慢起身

一到寒冷的冬天，每天早上起床都是一件有挑战性的事。广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁介绍，从养生角度来说，人醒来后慢慢起床，其实是有养生依据的。除此以外，起床后一系列动作也各有讲究。

1.起床——不要心急

起床还有注意事项？不就眼睛一睁，一个鲤鱼打挺就起来了吗？唐梁介绍，除了睡眠有很多学问外，起床也是很关键的，特别是某些人群，如果不注意有些问题可能引发很多疾病。

他指出，人在醒来后如果立即起身，全身血流相对较慢，可能导致大脑突然缺血缺氧而出现头晕、眼花等症状。中老年人还容易发生心脑血管意外。因此，在床上先不要急着马上起身，而是要先伸展下肢体，让心跳慢慢加速，然后慢慢起身。建议在床上可以先反复握拳，按摩劳宫穴，踮踮脚尖，通过刺激四肢末梢以促进血液循环。

但是，也不主张赖床或者睡回笼觉，因为早上人体阳气开始生发，该起不起会影响人体阳气的运行，所谓“久卧耗气”，如果已经醒了，就不要老是在床上翻来覆去。因为赖床会导致尿液在体内长时间的滞留，尿液当中的有毒物质就会损害身体健康。

另外，长时间的赖床会减缓人体的血液循环，导致营养在体内不能很好的传送，于是肌肉和关节中代谢产生的物质也不能被排除体外。如果经常赖床，就会打乱人体这种正常的生物钟规律。

此外，赖床的人经常会不吃早餐，于是打乱了人体正常的生理规律，对肠胃功能也产生了不利的影响。并且赖床还会影响人体的排泄功能，也容易造成便秘。

2.洗漱——排在第一

起床后用冷热水交替洗个脸，可促进头部血液循环，使人精神焕发，注意多按摩一下太阳穴、迎香穴等，可以减少皱纹的产生，对鼻炎也有一定的帮助。漱口可以清除口腔内的细菌，为后面进饮进食做好准备。

3.饮水——因人制宜

起床后大家都会觉得口渴，经过一晚的休息人体的确需要补充一些水分。而且饮水可以促进胃肠蠕动为排便做准备。一般以喝温开水为宜。

至于淡盐水、茶叶水、蜂蜜水、生姜红糖水、柠檬水、菊花枸杞茶、三七丹参西洋参粉茶等要根据个人情况来选择；不建议早上一起床就喝牛奶、果汁、可乐、咖啡等类饮品。

4.运动——不求刺激

起床后适当的运动一方面可以促进阳气生发，促进各个器官的功能起到延年益寿的作用；另一方面可以促进胃肠蠕动为排便做准备。

唐梁推荐，传统的养生保健操大家都应该坚持做一下，“比如十指梳头，运目、摩腹、搓腰、鸣天鼓、叩齿、牵拉耳朵、五禽戏、八段锦等，都是中医从养生角度提出的，而不是一定要去跑跑跳跳做很剧烈的运动。”他解释，早晨进行剧烈运动会刺激交感神经过度兴奋，同时打乱自主神经节律，让人一整天都紧张焦虑，中老年人还容易出现心肌梗死、脑血管意外。

5.排便——养成习惯

晨起排尿时也不能太急，而且唐粱提醒，越是尿急时，就越要慢慢点拉，假如膀胱迅速被排空，易诱发低血压，引起大脑短暂性供血不足，导致排尿性晕厥。

另外，排尿时咬紧牙，稍微抬起脚后跟，长期坚持对防止肾气外泄有好处。

起床后由于体位改变和运动导致胃肠蠕动功能增强而排便。这也是所谓的“天门开，地门开”。养成按时排便的习惯对人体胃肠功能的正常发挥有重要的作用。

6.进食——不能凑合

唐梁指出，健康的一日三餐原则是：早餐要吃好，午餐要吃饱，晚餐要吃少。早餐为一天的工作奠定营养基础。千万不能长期不吃早餐，这样容易引起胆结石、胃病、营养不良。

早餐要选择蛋白质、碳水化合物丰富的食物，稍微吃多点也无妨，因为一天的工作可以消耗掉，所以早餐一般是不会把人吃胖的。

（全媒体记者伍仞 通讯员陈瑶璇）