腰椎发生退行性病变会瘫痪吗？

腰不好拍片，被告知“腰椎退行性病变”，心情立刻紧张，“这样发展下去将来走不了路了，还会瘫痪吧”？那么就请专家给您具体分析分析。

腰椎退行性病变是影像学诊断，而不是临床疾病的诊断。主要是放射科医生根据X线、CT或者MRl这些影像检查作出的诊断，不是骨科医生根据患者临床症状、体格检查、影像资料等，综合考虑之后作出的临床疾病诊断。因此不能完全作为临床诊断和治疗的依据，需要结合病史、症状和体征，作出合适的诊断和治疗。

腰椎作为人体骨关节系统的重要组成，承担着支撑和运动的功能。腰椎退行性病变指伴随年龄增加和慢性劳损，出现的腰椎老化、退化的生理病理改变。

腰椎退行性病变主要包括以下几种：

1、腰椎间盘退变：主要包括椎间盘纤维环的退变、椎间盘髄核的退变、软骨终板的退变；临床上严重时，常见表现为腰椎间盘突出症。

2、腰椎小关节退变：主要包括小关节增生、小关节内聚、小关节的不稳定、小关节移位；临床上严重时，常见表现为腰椎滑脱症、腰椎不稳定。

3、腰椎韧带退变：主要包括黄韧带的增生肥厚、黄韧带的钙化和骨化，椎体前纵韧带以及后纵韧带的纤维增生和硬化；临床上严重时，常见表现为腰椎管狭窄症。

4、骨质增生：俗称“骨刺”，大部分问题不大，但是椎体后方、小关节内聚、椎板上缘的骨质增生会压迫神经。

大部分腰椎退行性病变不会太严重，临床表现为腰痛、髋部疼痛、腰部活动受限。注意休息，避免劳累，注意坐姿，避免久坐可以缓解；可以物理治疗；可以药物治疗，外用或者口服，消炎镇痛、肌肉解痉、活血化淤；注重康复锻炼，比如游泳、小燕飞、平板支撑、俯卧撑等。

少部分严重的腰椎退行性病变可以引起临床疾病，比如腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症、腰椎滑脱症、腰椎不稳定等。常见的临床表现为：腰腿痛、下肢麻木、下肢无力、间歇性跛行。症状严重，影响工作能力和生活质量，需要手术治疗。

如果病情特别严重，耽误手术治疗，其中极少部分特别严重的神经压迫会导致瘫痪，包括下肢感觉减退甚至消失、肌肉力量下降或完全无力、大小便功能障碍、性功能障碍。此时行手术治疗也不能完全恢复，会残留瘫痪的后遗症。

文/陶晓晖（北京积水潭医院脊柱外科）