本周开启冰冻模式，莫把自个冻成“残疾”

大寒是二十四节气中的最后一个节气，也是离春天最近的一个节日。每年1月20日前后太阳到达黄经300°时为大寒，《授时通考·天时》引《三礼义宗》：“寒气之逆极，故谓大寒。”其严寒程度也就可想而知了。

不是气候忽悠大家，大寒是真的来了。据气象台预报，本周北京将迎来年度最冷时段。寒为冬季的主气。中医认为，寒为阴邪，易伤人体阳气，寒主收引凝滞。呼呼刮来的北风不仅让人手脚冰凉，还容易引起感冒发烧、关节疼痛、胃凉体寒等症状。所以大寒时节要格外关爱自己一下。

起居有常，“藏”好阳气

《素问·四气调神大论》曰：“冬三月，此谓闭藏……早卧晚起，必待日光。”这句话道出了冬季养生的要点。冬季应该以“闭藏”阳气为主。其中重要的就是：早卧晚起，无扰乎阳，去寒就温，无泄皮肤。早睡可以养人体的阳气，晚起可以养人体的阴气，使身体内的阴阳维持平衡。另外，冬日适当早睡晚起，保证充足的睡眠，有利于阳气潜藏，阴精蓄积。

对于习惯早起晨练的老年人来说，冬季可以适当推迟外出的时间，尽量避免太阳未升起时在寒冷的早晨运动。根据最新研究，并不提倡老年人在寒冷的早上或晚上跑步。老年人血管脆性大，对于老年人尤其是有心脑血管基础疾病的老年人来说，冬季“遛早”需要特别注意。这点是有科学道理的，因为冷空气易导致冠状动脉痉挛，引起心脏供血不足甚至冠状动脉梗塞。所以对于老年人来说，最适宜的运动时机是在有阳光的时间，且运动强度不宜过大。

大寒是一年中最冷的节气之一，此时着衣应以保暖为第一要务。冬季外出或坚持室外运动的人群，应做好御寒保暖，最好戴上帽子、手套等。

头为一身之主宰，诸阳所会，百脉相通，一旦受到寒邪侵袭，易引发感冒、鼻炎、头痛、牙痛、三叉神经痛等。头部还是最不善于留住热量的部位。研究发现，静止状态不戴帽子的人，在气温15℃时，头部散失的热量占人体总热量的30%，气温4℃时，占60%。所以，天越冷越要给头部保暖，民间有“冬天戴棉帽，如同穿棉袄”的说法，提示我们冬天注意头部保暖的重要性。

脚是全身最怕冷的部位，也有人体“第二心脏”之称，肾和脾的经脉都起源于脚，但由于双脚距离心脏最远，血液流经的“路程”最长，血液供应往往不足，当脚部受寒，回心的静脉血液就会像“塞车”一样淤滞在脚踝附近，这样加重心脏的负担。所以，人们常说“脚冷，则冷全身”。全身若冷，关节炎、妇科宫寒病、高血压、慢性胃炎等病邪就会乘虚而入。因此，寒冷天气千万不能让腿脚受凉。冬季，每天用热水泡脚，促进周身血液循环，使全身都暖和起来。对于糖尿病的患者务必由家人兑好水温，水温42℃左右最佳。

合理温补，不要盲目

大寒饮食应以温补为主，尤其要重视“补肾防寒”。

中医认为寒为阴邪，最寒冷的节气也是阴邪最盛的时期，从饮食养生的角度讲，要特别注意在日常饮食中多食用一些温热食物以补益身体，防御寒冷气候对人体的侵袭。民谚亦有“三九补一冬，来年无病痛”之说，说明冬季进补的重要性。

但在这个进补的时节，同时又应当遵循“秋冬养阴”，“无扰乎阳”的原则，既不宜生冷，也不宜太过于燥热和油腻。

饮食结构依然要合理，注意荤素搭配。过量进食热量较高的羊肉、牛肉等食物，往往会产生内热，体外寒冷，这样温差大很容易出现感冒反复，这就是体内有热，容易招致外邪的道理，是“吃”出来的感冒，所以冬日蔬菜水果依然必不可少，如大白菜、萝卜、香蕉、苹果和梨等都是不错的选择。

大寒时节，天气除了严寒，还有一大特点就是干燥，尤其北方供暖以后，因此要多饮汤汁，润燥生津。怎么吃可以遵循下列原则。

1）日常饮食可选择高热量、性偏温的食物，如芝麻、栗子等。

2）这个季节的养生原则是敛藏精气，固本扶元，以“防寒补肾”为主，进补食物可选择山药、莲子、枸杞等。但体质偏热、偏实及容易上火者，则注意凉热的合理搭配。

3）常饮梨水可以滋阴生津，润燥止咳，防止天气干燥导致的口干、咽干；还可以煮萝卜水饮用（最好是白萝卜），可以理气健脾、清热利尿，同时有促进消化之功。

4）少食性寒凉的中药，如金银花、薄荷、西洋参（性凉）等，以免伤脾胃阳气。

5）切忌各种黏硬，生冷瓜果、冰淇淋、冰冻饮料等。

6）忌各种寒凉食物，如绿豆、柿子等。

在此提醒大家，适宜的食物并不是天天吃、顿顿吃，不适宜的食物也并非一点儿也不吃，要掌握“适度”。

调畅情志，避免忧怒

中医认为，肾者，封藏之本，精之处也，与冬令之气相应。大寒之时，应调肾固本，以保精养神。《素问·四气调神大论》指出：“使志若伏若匿，若有私意，若已有得。”就是要人们避免各种不良的干扰刺激，处于“恬淡虚无，真气从之”状态，方可使心神安静自如，含而不露，秘而不宣，给人以愉悦之美。

大寒时节寒风凛冽，阴雪纷纷，易扰乱人体阳气，使人萎靡不振。现代医学研究表明，冬天日照减少，易引发抑郁症，使人情绪低落，郁郁寡欢，少言懒动。此时应调节自己的心态，注意精神的调养，保持乐观，节喜制怒。可以多听听音乐，让美妙的旋律为生活增添乐趣。尽量到外面多晒太阳，接受“光合作用”，静心等待寒冷过后的春色，多参加丰富多彩的文体娱乐活动，并注意动静结合。动可健身，静可养神，体健神旺，可一扫暮气，振奋精神。

《黄帝内经灵枢·本神》篇曰：“智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔，如是僻邪不至，长生久视。”此节气中要注意积极调节自己的心态，节制喜怒。大寒养生要顺应冬季“藏”，意思也就是说，人们在此期间要控制自己的精神活动，保持精神安静，把神藏于内不要暴露于外，这样才有利于安度冬季。

适度运动，适可而止

民间有谚语说：“冬天动一动，少闹一场病。”大寒节气应适量运动，可增强免疫力，有效预防感冒，同时使人精力充沛。运动还能减轻因植物神经功能失调而引起的紧张、焦虑、抑郁等状态。

运动可以根据自身情况选择散步、慢跑、太极拳等运动方式，老年人不宜做过分剧烈的活动，运动时务必注意不要大汗淋漓，以免使阳气外泄。

根据中医学“天人合一”以及“五行学说”，肾主骨生髓，而寒易伤肾，冬季易出现骨关节疾病，运动同时应注意对骨关节的保护。

运动前，一定要做好充分的准备活动。因为此时气温很低，肌肉韧带的弹性和关节的灵活性降低，极易发生运动损伤。

另外，锻炼时间最好安排在下午较暖和时进行。

中医外治法对身体健康大有裨益，可以通过艾灸、手指点穴、三九贴敷等方法来调养因寒冷带来的身体不适。

比如我们常用的足三里，有“长寿穴”之称，位于小腿前外侧，距胫骨前缘1横指处，经常刺激足三里，有防病健身、益寿延年的功效，此穴治疗范围广，有通调百病的效果。休息时敲打或按摩此穴，可消除疲劳。

文/吴义春博士 （北京中医医院急诊科）